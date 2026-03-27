Yaklaşık 700 ton asfaltın kullanılacağı bulvarda ekipler, 1 kilometre uzunluğundaki yolda sürüş konfor ve güvenliğini yeniden sağlayacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını daha güçlü, güvenli ve sürdürülebilir hale getirmek için kapsamlı şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Şehrin farklı noktalarında eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalarla hem altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde asfalt yenileme işlemleri gerçekleştiriliyor hem de ana arterler başta olmak üzere cadde ve sokaklar modern ve dayanıklı sıcak asfaltla kaplanarak yenileniyor.

Bu kapsamda, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Dulkadiroğlu Mehmet Akif Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nın Yeni Sanayi Sitesi iniş kısmında çalışmaları titizlikle sürdürüyor. Ekipler, altyapı çalışmaları sonrası tahrip olan yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda ve ortalama 8 metre genişliğindeki yolu sıcak asfalt ile tamamen yeniliyor.

Çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü bulvarda yaklaşık 700 ton asfalt kullanılacak. 2 Milyon TL’yi bulan yatırım ile Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda ol standardı yükseltilerek trafik akışının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.