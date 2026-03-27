Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehri daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir geleceğe taşımak amacıyla altyapı yatırımlarını kararlılıkla sürdürürken, bu vizyonun önemli bir ayağını oluşturan çevre projelerine bir yenisini daha ekledi.

Bu kapsamda Ekinözü’nde hayata geçirilen İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, tamamlanarak hizmete alındı. Toplam 215 Milyon TL yatırım bedeliyle Çiftlikkale Mahallesi sınırları içerisinde inşa edilen tesis, yaklaşık 1,5 yıl süren yoğun çalışmaların ardından faaliyete geçti. Bölgenin mevcut ihtiyaçlarının yanı sıra gelecekteki nüfus artışı da dikkate alınarak projelendirilen tesis, ileri teknoloji sistemleriyle atıksu yönetiminde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Atıksular Arıtılarak Güvenli Şekilde Doğaya Deşarj Ediliyor

Son teknoloji ile donatılan tesiste, atıksular ileri biyolojik arıtma yöntemleri kullanılarak çevreye zarar vermeden yeniden doğaya kazandırılıyor. Sistem, uzun havalandırmalı aktif çamur prosesi esas alınarak tasarlanırken; fiziksel ve biyolojik arıtma aşamalarından geçirilen atıksular, ileri arıtma üniteleri sayesinde yüksek standartlarda temizleniyor.Arıtılan sular, çevre mevzuatına uygun şekilde Nargile Deresi’ne güvenli bir şekilde deşarj ediliyor. Böylece hem su kaynaklarının korunması hem de bölgedeki ekosistemin sürdürülebilirliği sağlanıyor.

Ekinözü’nün Bugün ve Yarını Koruma Altına Alınıyor

Modern tesis bünyesinde; terfi merkezi, ızgara sistemleri, giriş-çıkış debimetre yapıları, kompakt ünite, bio fosfor havuzu, havalandırma havuzu, çökelme havuzu, geri devir terfi merkezi, köpük haznesi, mikro filtre ve UV dezenfeksiyon ünitesi gibi birçok ileri teknoloji bileşen yer alıyor.Gerçekleştirilen bu yatırım sayesinde Ekinözü’nde atıksular en modern yöntemlerle arıtılarak çevreye duyarlı bir şekilde yeniden doğaya kazandırılıyor ve bölgenin çevresel sürdürülebilirliği önemli ölçüde güçlendiriliyor.

“Hem Doğayı Koruyor Hem Geleceğimize Daha Temiz Bir Çevre Bırakıyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Göreve geldiğimiz günden bu yana Kahramanmaraş’ımızı daha sağlıklı, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir geleceğe taşımak için altyapı yatırımlarımıza büyük önem veriyoruz. Ekinözü’ne kazandırdığımız İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi de bu anlayışın somut bir göstergesi.Bu tesis sayesinde atıksularımızı çevreye zarar vermeden, en ileri teknolojilerle arıtarak yeniden doğaya kazandırıyoruz. Hem doğal kaynaklarımızı koruyor hem de gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakıyoruz.Ekinözü’nün sadece bugünkü değil, yarının ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde planladığımız bu yatırımın ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak çevreye duyarlı projelerimizi artırarak sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.