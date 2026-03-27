Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen AK Parti 178. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı. AK Parti Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıda Başkan Görgel’in yanı sıra,AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Burak Gül, İl Kadın Kolları Seçim İşleri Başkanı Aysın Bilginer ve İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldıda yer aldı.Türkiye’nin dört bir yanından gelen teşkilat mensuplarını bir araya getiren toplantıya, Kahramanmaraş heyeti de tam kadro katılım sağladı.

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayı boyunca yürütülen sosyal dayanışma faaliyetlerinden bölgesel gelişmelere kadar geniş bir yelpazede değerlendirmelerde bulundu. Özellikle Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler, Türkiye’nin bu süreçteki diplomatik duruşu ve insani yaklaşımı toplantının öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Program, teşkilatların sahadaki performansının değerlendirilmesi ve önümüzdeki sürece ilişkin yol haritasının istişare edilmesi açısından dikkat çekerken, yerel yönetimlerle genel merkez arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine de katkı sundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gerçekleştirilen bu önemli toplantı, teşkilatlarımız arasındaki birlik ve beraberliği daha da pekiştiriyor. Ramazan ayının manevi ikliminde yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve önümüzdeki sürece ilişkin istişarelerin yapılması açısından son derece verimli bir program oldu.Kahramanmaraş olarak bizler de hem yerel yönetim hem de teşkilatlarımızla birlikte vatandaşlarımızın yanında olmaya, şehrimizin ihtiyaçlarına hızlı ve etkili çözümler üretmeye devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, Türkiye Yüzyılı hedeflerine katkı sunmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu tür toplantılar, sahadaki tecrübelerin paylaşılması ve ortak aklın güçlenmesi açısından büyük bir fırsat sunuyor. Bizler de Kahramanmaraş’ta elde ettiğimiz kazanımları daha ileriye taşımak adına bu istişarelerden en üst düzeyde faydalanmayı sürdürüyoruz. Toplantımızın ülkemiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.