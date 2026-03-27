TES-İŞ Sendikası Afşin Şubesi öncülüğünde düzenlenen eylemde, işçiler yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüşün ardından santral nizamiye kapısında basın açıklaması gerçekleştirdi.

Sloganlar eşliğinde yürüyen işçiler, santral girişinde toplanarak çalışma koşulları, işten çıkarmalar ve iş güvenliği konularında tepkilerini dile getirdi.

Grup adına basın açıklamasını yapan TES-İŞ Sendikası Afşin Şube Başkanı Mustafa Kılıç, son dönemde yaklaşık 20 işçinin işten çıkarıldığını iddia ederek duruma tepki gösterdi. Kılıç, işçilerin mağdur edildiğini belirterek, “İşçi arkadaşlarımız ramazan, bayram, kış demeden işten çıkarıldı. Gece saatlerinde kapının önüne konuldular. Bu durum hem ekmeklerine hem de onurlarına müdahaledir” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında iş güvenliği konusuna da değinen Kılıç, santralde iş kazalarının arttığını öne sürerek, gerekli önlemlerin alınmadığını savundu. Bağımsız denetim çağrısında bulunan Kılıç, işçilerin can güvenliğinin tehlikede olduğunu ifade etti.

Sendika yetkilileri, devlet yetkililerine ve bölge temsilcilerine çağrıda bulunarak işten çıkarmaların durdurulmasını, iş güvenliği standartlarının artırılmasını ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep etti.

İşçiler ayrıca bölgedeki istihdamın korunması ve yerel çalışanların desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Santral önünde gerçekleştirilen eylem, yapılan basın açıklamasının ardından olaysız şekilde sona erdi.