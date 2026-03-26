Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılışta konuşan Proje Koordinatörü ve KİÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Gazi Baran Camcı, 50 yaş üstü bireylere yönelik hazırlanan 14 haftalık eğitim programı ile atölye çalışmalarına ilişkin detaylı bilgiler verdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat Belediyesi, Dulkadiroğlu Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün paydaşları arasında yer aldığı proje, ileri yaş bireylerin sosyal hayata aktif katılımını artırmayı, yaşam boyu öğrenme anlayışını güçlendirmeyi ve kuşaklar arası etkileşimi desteklemeyi hedefliyor.

Programda söz alan Tazelenme Üniversitesi’nin en yaşlı katılımcısı Zekai Bilgen, böyle anlamlı bir projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan’a ve üniversite yönetimine teşekkür etti.

Rektör Bakan: “Öğrenmenin Yaşı Yoktur”

Törende konuşan KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, Tazelenme Üniversitesi’nin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Çok kıymetli katılımcılarımız, sizleri üniversitemizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu program, öğrenmenin yaşla sınırlı olmadığını en güzel şekilde ortaya koymaktadır. Bizler de akademisyenler olarak yaşam boyu öğrenmenin içindeyiz; okumaya, araştırmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Çünkü öğrenmeyi bıraktığımız an, gelişimimiz de durur.

Tazelenme Üniversitesi, yalnızca bilgi aktarımının yapıldığı bir eğitim ortamı değil; aynı zamanda karşılıklı etkileşimin, deneyim paylaşımının ve sosyal bağların güçlendiği çok değerli bir platformdur. Sizlerin hayat tecrübeleri, bir kitapta ya da makalede bulunamayacak kadar kıymetlidir. Bizler sizlerden öğreneceğiz, sizler de bizlerden faydalanacaksınız.

120 başvuru arasından seçilerek bu programa katılmaya hak kazanan siz değerli büyüklerimizi ayrıca tebrik ediyorum. 14 hafta sürecek bu eğitim sürecinin hepimiz için verimli ve keyifli geçeceğine inanıyorum. Üniversite olarak böylesine anlamlı bir projeyi hayata geçirmekten büyük gurur duyuyoruz.”

Rektör Bakan, projede emeği geçen akademisyenlere ve paydaş kurumlara da teşekkür ederek, Tazelenme Üniversitesi’nin ilerleyen dönemlerde daha da geliştirilerek sürdürüleceğini ifade etti.

KİÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Seçil Fettahlıoğlu ve Prof. Dr. Burcu Erşahan’ın da katıldığı program, oryantasyon sürecinin ardından gerçekleştirilen boyama atölyesi ile devam etti.

120 başvuru arasından seçilen 20 katılımcının yer aldığı Tazelenme Üniversitesi’nde eğitimler 14 hafta boyunca KİÜ akademisyenleri tarafından verilecek. Ayrıca her katılımcıya, eğitim süreci boyunca üniversitede öğrenim gören öğrencilerden iki kişi refakat ederek kuşaklar arası etkileşime katkı sağlayacak.

Tazelenme Üniversitesi projesi, bireylerin ileri yaşlarda da aktif, üretken ve sosyal bir yaşam sürmelerine katkı sunarken, toplumda yaşam boyu öğrenme kültürünün yaygınlaşmasına önemli bir zemin hazırlıyor.