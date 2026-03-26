Mahalle sakinlerinin yoğun katılım gösterdiği toplantıda, vatandaşların talep ve önerileri doğrudan dinlenerek çözüm odaklı değerlendirmeler yapıldı. Başkan Akpınar’ın sahada birebir iletişim kurarak sorunları yerinde tespit ettiği toplantıda, mahalleye ilişkin birçok başlık ele alındı.

SORUNLAR YERİNDE TESPİT EDİLDİ, TALİMATLAR VERİLDİ

Toplantıda Abbaslar Mahallesi’nde eksik olan yol çalışmalarının tamamlanması için gerekli talimatlar verildi. TOKİ konutlarında yaşanan sorunlara ilişkin ilgili kurumlarla görüşmeler gerçekleştirilirken, mahallede zaman zaman oluşan logar kokularının giderilmesi için KASKİ ile temas kurulduğu ve çalışmaların başlatılacağı belirtildi.

Ayrıca bölgede bulunan Mezarlığa sundurma yapılması konusunda Büyükşehir Belediyesi ile görüşmelerin sağlandığı, konunun programa alındığı ifade edildi. Ana yol arterlerinde bulunan ağaçların budanması için ilgili birimlere talimat verilirken, mahalle genelinde çevre düzeni ve bakım çalışmalarının artırılması yönünde de değerlendirmelerde bulunuldu.

Vatandaşlardan gelen diğer talep ve önerilerin de ilgili birimlere iletilerek takip altına alındığı kaydedildi.

AKPINAR: “105 MAHALLEYE EŞİT HİZMET ANLAYIŞIYLA ÇALIŞIYORUZ”

Toplantıda konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, ilçenin tüm mahallelerine eşit hizmet götürme anlayışıyla çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Başkan Akpınar, mahalle toplantılarının vatandaşla doğrudan iletişim kurma açısından önemli olduğunu belirterek, Abbaslar Mahallesi sakinlerine ilgileri ve misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür etti.

Program, karşılıklı görüş alışverişi ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.