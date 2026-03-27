Türkiye Diyanet Vakfı Kitabevi’nde düzenlenen programda konuşmacılar, “Sanat ve Hayat” konusunu farklı perspektiften ele aldı.

UNESCO tarafından “Edebiyat Şehri” unvanı ile taçlandırılan Kahramanmaraş, kültür ve sanat alanındaki dinamizmini yeni etkinliklerle sürdürmeye devam ediyor. Şehir, köklü edebi geçmişini güncel programlarla buluşturarak hem yerel hem de ulusal ölçekte dikkat çekici bir kültür merkezi olma yolunda ilerliyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi de şehrin edebiyat geleneğini yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla düzenlediği etkinliklerle kültürel hayatı canlı tutuyor. Bu kapsamda, ‘Yazarlık Akademisi’ etkinliklerinde Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Burhan Sakallı ile yazar Mustafa Köneçoğlu, “Sanat ve Hayat” konulu söyleşide edebiyatseverler ile bir araya geldi. Tanrıverdi Camii altında bulunan Türkiye Diyanet Vakfı Kitabevi’nde gerçekleştirilen söyleşide, sanatın bireysel gelişim üzerindeki etkisi, edebiyatın toplumsal bağları güçlendiren rolü ve sanatın gündelik yaşamla kurduğu derin ilişki ele alındı. Sakallı ve Köneçoğlu, edebiyatın yalnızca estetik bir uğraş olmadığını; aynı zamanda insanı anlamaya, düşünmeye ve üretmeye yönlendiren güçlü bir araç olduğunu vurguladı. Katılımcılar ise sanat alanlarının, hayatın her alanına dokunan yönünü farklı perspektiflerden değerlendirme fırsatı buldu.