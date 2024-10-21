Şehirde toplu taşıma standardını iyileştirerekvatandaşlara daha konforu seyahat imkânı sunmak için faaliyetlerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin yeni gelişim bölgelerindenErkenez Mahallesi’ne toplu ulaşımı iyileştirmek için 79/B numaralı yeni hattı hizmete aldı.

Arasa otopark durağından hareket ederek Erkenez Mahallesi’ne ulaşım sağlayacak yeni hattın güzergâh ve hareket saatlerine https://kahramanmaras.bel.tr/toplu-tasima-guzergah-ve-saatleri internet adresi ve KahramanKart mobil uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, toplu taşımaya ilişkin 0531 082 00 22 numaralı WhatsAppdanışma hattından bilgi alınabileceği belirtildi.