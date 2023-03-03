Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Güngör’den Hal Esnafına Ziyaret
Başkan Güngör’den Hal Esnafına Ziyaret
Kahramanmaraş Büyükşehir’den ‘Özel’ Etkinlik
Kahramanmaraş Büyükşehir’den ‘Özel’ Etkinlik
‘Deli Bahar’ Tiyatroseverleri Bekliyor!
‘Deli Bahar’ Tiyatroseverleri Bekliyor!
Büyükşehir’den Ev ve Süs Hayvanı Satışı Yapanlara Yönelik Eğitim
Büyükşehir’den Ev ve Süs Hayvanı...
Andırınlı Çocuklara eğlenceli etkinlik!
Andırınlı Çocuklara eğlenceli etkinlik!

Acil yıkılacak binaların listesi belediyenin web sitesinde yayınlanacak

Elbistan’da acil yıkılmasına karar verilen binaların listesi, belediyenin resmi internet sitesinde yayımlanacak.

Acil yıkılacak binaların listesi belediyenin web sitesinde yayınlanacak

Acil yıkılacak binaların listesi belediyenin web sitesinde yayınlanacak

Elbistan’da acil yıkılmasına karar verilen binaların listesi, belediyenin resmi internet sitesinde yayımlanacak.

03 Mart 2023 Cuma 11:57

Elbistan’ı yıkan depremin ardından enkaz kaldırma çalışmaları hızla sürüyor. Şehirdeki 342 enkazın önemli bir bölümü kaldırıldı. Bu süreçte de acil yıkımı kararlaştırılan binalarla ilgili adımlar da peş peşe atılıyor. Daha önceden sadece muhtarlıklar vasıtasıyla duyurulan acil yıkım kararları için hak sahiplerinin daha kolay ulaşması amacıyla Elbistan Belediyesi’nin web sitesinde özel bir bölüm açıldı. Acil yıkımı kararlaştırılan binalar ve yapılar, burada yayımlanıyor.

Listede binasının olup olmadığını görmek isteyenler web sitesinin duyurular bölümündeki listeden kontrol edebilecek.

Son Güncelleme: 03.03.2023 12:01
Anahtar Kelimeler:
Acil Yıkılacak Binaların Listesi Belediyenin Web Sitesinde Yayınlanacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konteyner çarşıdaki işyerleri için tahsis başvuruları başladı
Konteyner çarşıdaki işyerleri için tahsis başvuruları başladı
Afşin’de depremin izleri siliniyor
Afşin’de depremin izleri siliniyor
Kahramanmaraş kırsalında vatandaşlar, depreme kar ve tipide yakalandı!
Kahramanmaraş kırsalında vatandaşlar, depreme kar ve tipide yakalandı!
Türkiye Diyanet Vakfı depremzedeler için seferber oldu
Türkiye Diyanet Vakfı depremzedeler için seferber oldu
ÖSYM’den Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ne Ziyaret
ÖSYM’den Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ne Ziyaret

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber