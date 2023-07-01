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Bakan Yumaklı ve Başkan Güngör’den Dayanışma Obası’nda Bayram Ziyareti
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Bakan Yumaklı ve Başkan Güngör’den Dayanışma Obası’nda Bayram Ziyareti

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş’a gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Etnospor Dayanışma Obası’nı ziyaret ederek vatandaşların bayramlarını kutladı.

Bakan Yumaklı ve Başkan Güngör’den Dayanışma Obası’nda Bayram Ziyareti

Bakan Yumaklı ve Başkan Güngör’den Dayanışma Obası’nda Bayram Ziyareti

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş’a gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Etnospor Dayanışma Obası’nı ziyaret ederek vatandaşların bayramlarını kutladı.

01 Temmuz 2023 Cumartesi 21:52

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, tarım ve orman alanında yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere şehre gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile birlikte Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü’ndeki Etnospor Dayanışma Obası’nda vatandaşlarla bir araya geldi. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvelleri ve İl Başkanı Fırat Görgel’in de yer aldığı ziyarette Bakan Yumaklı ve Başkan Güngör, vatandaşların bayramlarını tebrik etti. Vatandaşların çadırlarına misafir olan heyet, nazik misafirperverlikleri için vatandaşlara teşekkür etti.

Hemşehrilerimizle Bayramlaştık

Geçici konaklama merkezi ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Programı kapsamında şehrimize gelen Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı ile Büyükşehir Belediyemizde gerçekleştirdiğimiz istişare ve değerlendirme toplantısının ardından Avşar Kampüsü’ndeki Dayanışma Obası’nı ziyaret ederek hemşehrilerimizle bir araya geldik, bayramlarını tebrik ettik. Şehrimize göstermiş olduğu ilgi alaka ve destekleri için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah el birliğiyle şehrimizi tüm alanlarda daha güçlü bir şekilde tekrar ayağa kaldıracağız. Bu zorlu süreçte yanımızda olan herkese şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

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Bakan Yumaklı Ve Başkan Güngör’den Dayanışma Obası’nda Bayram Ziyareti
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