Başkan Akpınar, mesajında Sütçü İmam’ın kahramanlığıyla başlayan bu destansı mücadelenin, 105 yıl sonra dahi aynı azim ve inançla yaşatıldığını belirtti.

Başkan Akpınar, Kahramanmaraş’ın kurtuluş sürecindeki kararlılık ve azmin, bugün de tüm Türkiye için bir sembol olduğunu vurgularken, “Sütçü İmam, o günkü kararlı duruşuyla Maraş’ın kurtuluş mücadelesine önderlik etmiş ve milli direnişimizin öncüsü olmuştur. Onun kahramanlığı, aziz milletimizin bağımsızlık mücadelesinde simge bir adım olarak tarihe geçmiştir. Sütçü İmam’ın ilk kurşunu sıkarak işgal güçlerine karşı ortaya koyduğu irade, bugün de kalbimizde aynı güçle yaşıyor. Onun yolundan giderek bağımsızlığımızı ve onurumuzu her koşulda savunmaya devam edeceğiz. Vatanı uğruna canlarını hiçe sayan tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Sütçü İmam’ın açtığı bu yolda, onun mirasını gelecek nesillere aktarmak en büyük sorumluluğumuzdur” şeklinde konuştu.

Bu yıl dönümü vesilesiyle bir kez daha Maraş’ın destansı mücadelesini hatırlatarak bu ruhu yaşatma gayretinin devam edeceğini belirten Başkan Akpınar, Kahramanmaraş’ın geçmişine ve geleceğine sahip çıkma kararlılığını bir kez daha vurguladı.