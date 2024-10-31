Milli İrade Meydanı'nda saat 20.00'da başlayacak konsere tüm vatandaşlar davet edildi.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla şehrin muhtelif noktalarında çeşitli etkinlik ve gösteriler düzenleyerek 7'den 70'e tüm vatandaşlara Cumhuriyet coşkusunu yaşatan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Cumhuriyet Konseri düzenleyecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle 3 Kasım Pazar günü düzenlenecek konserde, pop müziğin sevilen ismi Sinan Akçıl sahne alacak. Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilecek konserde Sinan Akçıl; en hit parçalarının yanı sıra son albümünden de en sevilen eserleri Kahramanmaraşlı müzikseverler için seslendirecek. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ücretsiz olarak düzenlenecek ve saat 20.00'da başlayacak ücretsiz konsere tüm müzikseverler davet edildi.