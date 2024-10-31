Proje alanında yapılan ziyaret sırasında, yol yapım süreci ve mevcut ilerlemeyle ilgili detaylı bilgi alan Başkan Akpınar, projenin bir an önce tamamlanmasının önemini vurguladı.

Başkan Akpınar, özellikle bölgedeki vatandaşların günlük hayatını kolaylaştıracak ve ulaşım süresini kısaltacak bu yolun, Dulkadiroğlu’nun genel ulaşım ağındaki stratejik konumuna dikkat çekerek projenin son durumu hakkında yetkililerden ayrıntılı bilgi aldı.

Başkan Akpınar, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, "Çağlayancerit yolunun tamamlanmasıyla, bölgedeki hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıracak, ulaşımda konfor ve hız sağlayacağız. Bu projeyi yakından takip ediyor ve her aşamada halkımızın en hızlı şekilde faydalanmasını sağlamak için tüm çabayı gösteriyoruz," ifadelerini kullandı.

Bu önemli projenin hayata geçmesine katkıda bulunan yetkililere de teşekkür eden Başkan Akpınar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na, Kahramanmaraş Valisi MükerremÜnlüer'e, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen'e, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Göregel’e ve Karayolları 55. Bölge Müdürüne katkılarından dolayı şükranlarını sundu.

Projenin tamamlanmasıyla Çağlayancerit ve çevresindeki mahallelerde yaşayan vatandaşların yaşam kalitesinin artacağına, bölgedeki ulaşım sorunlarının giderileceğine ve ticari faaliyetlerin canlanacağına dikkat çeken Başkan Akpınar, “Hemşehrilerimizin refahı için çalışmaya, onları ulaşımda daha güvenli ve hızlı yollarla buluşturmaya devam edeceğiz,” dedi.