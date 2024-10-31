KSÜ ve UNESCO işbirliğinde düzenlenen “Yazılışının 950’nci Yılında Uluslararası DîvânuLugâti’t-Türk Sempozyumu”na katılmak üzere Kahramanmaraş’a gelen UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Rektör Yasım ile Rektörlük Makamında bir araya geldi.

Ziyarette Raktör Yardımcıları Prof. Dr. Nuri Kahveci, Prof. Dr. Orhan Doğan, Genel Sekreter İbrahim Palabıyık ve öğretim üyeleri de yer aldı.

Toplantıda konuşan Prof. Dr. Öcal Oğuz “Yazılışının 950’nci Yılında Uluslararası DîvânuLugâti’t-Türk Sempozyumu” vesilesi ile KSÜ ailesi ile bir araya gelme fırsatı bulduk. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ile işbirliği halinde düzenlemiş olduğumuz sempozyum ile Türk kültürüne, Türk dünyasına, insanlığa ve gelecek kuşaklara büyük bir miras bırakmanın gururunu yaşıyoruz. Sempozyuma ev sahipliği yapan “Edebiyatın Başkenti” olarak bilinen Kahramanmaraş’a ve misafirperverliği ile bizleri ağırlayan kıymetli Rektörümüz Prof. Dr. Alptekin Yasım’a teşekkür ederim.” dedi.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım ise “UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz’u üniversitemizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. UNESCO ile işbirliği içinde düzenlemiş olduğumuz ‘Yazılışının 950’nci Yılında Uluslararası DîvânuLugâti’t-Türk Sempozyumu’na ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duymaktayız. Nazik ziyaretleri ve üniversitemize vermiş olduğu desteklerden dolayı Prof. Dr. Öcal Oğuz’a teşekkür ederim.” dedi.

Ayrıca KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım26-27 Ocak 2024 tarihinde düzenlenen “1. Yılında Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Boyutu, Şehirlere Olan Etkisi ve Çözüm Önerileri” başlıklı kongreye ait bildiri ve makalelerin olduğu ‘Kırılma’ isimli kitabı Prof. Dr. Öcal Oğuz’a hediye etti.

Ziyaret toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.