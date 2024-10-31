6 Şubat depremlerinin ardından yeni Kahramanmaraş'ın inşası noktasında Başkan Fırat Görgel öncülüğünde altyapıdan ulaşıma, üstyapıdan yeşil alana tüm alanlarda yatırım ve projelerini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi; şehrin sahip olduğu zengin kültürel ve tarihi mirası daha geniş bir yelpazeye tanıtmak, turizmi canlandırmak ve kent ekonomisine katkı sağlamak Turizm Master Planı çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda; ilgili kurum yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve paydaşlar yer aldı. Programda, şehrin kültürel değerlerine sahip çıkılarak turizm potansiyelinin daha da geliştirilmesi noktasında fikir alışverişinde bulunuldu.

Şehre Katkı Sağlayacak

Hayata geçirilecek Turizm Master Planı'nın şehrin turizm ve ekonomisine çok ciddi katkı sağlayacağını belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Rüstem Keleş, “Şehirlerin yönetimi ve geliştirilmesinde özellikle master planlarlar son derece önemli. Bu noktada Kahramanmaraş’ta turizm master planı adına ilk defa bir çalışma yapılıyor. Kültür Turizm Bakanlığımız ve altmışa yakın paydaş katılımcımız ile bugün süreç başladı. Kahramanmaraş, kültürel ve tarihi miras bakımından Türkiye’de ender özelliklere sahip bir şehir. Bu çalıştay sayesinde Kahramanmaraş’ın bütün değerleri ayrı ayrı ele alınacak” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş’ın Potansiyeli Ortaya Çıkarılacak

Toplantıda konuşan Kapadokya Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Bilgehan Gülcan, “Üniversiteler olarak uzmanlaştığımız konulardan birisi de şehirlerin Turizm Master Planını hazırlamak. Bugün burada Kahramanmaraş’ın farklı turizm paydaşları ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde bir toplantı gerçekleştirdik. Kahramanmaraş’ın sahip olduğu zengin kültürel ve tarihi mirası daha geniş bir yelpazeye tanıtmak, turizmi canlandırmak ve kent ekonomisine katkı sağlamak amacıyla önümüzdeki 5 yılın planlamasını yapağız” dedi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi akademisyenlerinden Volkan Altıntaş, “Turizm paydaşları ile birlikte özellikle depremden sonra da turizm hareketliliğinin devam etmesi güzel bir durum. Kahramanmaraş’ın kültürel zenginliklerinin korunarak gelecek nesillere aktarılması için tüm paydaşların iş birliğiyle şehrin turizm potansiyelini artırmak için gerekli adımların atılacağız” dedi.