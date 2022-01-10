Başkan Aydın, ‘Gazeteci her zaman hakikatin yanında olandır’

Gelişen teknoloji ile iletişim kanallarının değiştiğini, meslek ilkelerinin ve meslek etiğinin ise değişmeden geçerliliğini koruduğuna işaret eden Başkan Aydın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Doğru haber alma ihtiyacı,insanların gündelik hayattaki en önemli konularından biri olmaya devam ediyor. İnsanların doğru haber alma ihtiyaçlarının karşılanması başta olmak üzere toplumsal sorunların giderilmesine katkı sağlamak, demokrasinin güçlenmesi ve gelişmesine katkı sunmak gibi önemli bir görevi yerine getiren gazetecilikfedakarlık isteyen ve zor şartlar altında da aralıksız yapılan bir meslektir.Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak ortaya çıkan yeni iletişim kanallarının etkili gücünü de yöneten gazetecilerin bir yandan doğru haberin, bilginin, düşüncenin ve kültürün insan topluluklarına ulaştırılmasınaaracılık yaparken, diğer yandan da ürettiği dezenformasyon ve manipülasyonlara şahitlik ediyoruz. Bilgi kirliliğinin yaşandığı, algının gerçeklerin önüne geçtiği zamanlar meslek ilkelerini ve etiğini gözeten, her zaman hakikatin yanında olan gazetecilere olan ihtiyacı da artırmaktadır.Yerelde belediyelerimizin, ulusalda hükümetimizin ve devletimizin halkımızın refahı ve mutluluğu için yaptığı yatırımları ve hizmetleri kamuoyuna aktaran gazetecilere teşekkür ediyorum. Etik ilkelerden ödün vermeden görevini sorumluluk bilinciyle yerine getiren ulusal ve yerelbasın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum. Yerel basınımızın önemli birer değeri olan Ali Fatih Aydın ile Lütfi Yıkan kardeşlerime ve hayatını kaybeden basın mensubu arkadaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum.”