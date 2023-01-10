Başkan Çevik'ten 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Başkan Çevik, halkın en önemli ihtiyaçlarından olan haber alma özgürlüğünün çok önemli olduğunu ve gazetecilerin çok önemli bir iş icra ettiğini belirttiği mesajına şöyle devam etti:

"Demokrasilerin vazgeçilmez kuvvetleri olan yasama, yürütme ve yargı ülkemizde her geçen gün tek elde toplanırken, medyanın da bundan etkilenmemesi düşünülemezdi, öyle de oldu. Havuz medyası oluşturularak çıkılan bu yolda iktidarın gücü tek elde toplama çabasına medyadan başlaması da aslına bakarsak bu mesleğin ne kadar değerli ve önemli bulunduğunu göstermektedir. Ancak ne yazık ki gazeteciler için Türkiye basını hiç bu kadar zor bir dönemden geçmemişti. Sadece tüm bu negatif koşullarda bile gazetecilik meydana getirmeye çalışan, üstündeki tüm baskılara rağmen bilmiş olduğu yolda kalemini asla satmadan mesleğinin ilke ve değerlerine uygun gazetecilik yapan birçok gazeteci de bu ülkede mücadelesini sürdürüyor. Bu iktidarın değişmesiyle gazetecilerin kalemlerindeki kelepçeyi çözerek halkın haber alma özgürlüğünün önündeki tüm prangaları kaldıracağız. Bizler, Gelecek Partisi olarak her süre özgür basın emekçilerimizin yanındayız.Bu bağlamda tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü bir kez daha kutluyorum."