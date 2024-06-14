Başkan Görgel: "Kurban Bayramı'nı sorunsuz geçirmek için tüm ekiplerimiz hazır"

Görgel, "İlgili daire başkanlıklarımızla beraber hayvan pazarımızı ziyaret ettik. Burada hem kurbanlarını almak isteyen vatandaşlarımızla hem de burada esnaflık yapan vatandaşlarımızla bayramlaştık. Buradaki düzen şehrimiz açısından önemli. Burada ne yapabiliriz, onlara da baktık. Tabii satış alanı olarak bu dönem içerisinde hayvan pazarımızı belirlemiştik. 400’e yakın esnafımız borsamızda faaliyet gösteriyor. Burayı aynı zamanda şehir merkezimizden ücretsiz ring servisleri koyduk. Çeşitli yönlendirmelerle ve ikramlarla da burayı daha zengin bir hale getirmeye çalıştık" dedi.

Bayramla ilgili de vatandaşlara bilgilendirme yapan Görgel, "11 ilçemizde yaklaşık 600 personelimiz şu anda şehir genelinde cadde ve meydanlarda, şehitlik ve mezarlıklarımızda temizlik faaliyetlerini ifa ediyorlar. Mezarlıklarımızda büyük mezarlıklarımızda ikram noktaları oluşturduk. Tüm ekiplerimiz, hemşehrilerimizin herhangi bir sorun yaşamaması için teyakkuzda bekliyorlar ve teyakkuzda olacaklar. Gerçekten Kurban Bayramı'nı inşallah sorunsuz bir biçimde Büyükşehir Belediyesi olarak geçirmek istiyoruz. Yine bu dönem içerisinde toplu kullanım alanlarımızda, camilerimizde ilaçlama çalışmalarımızı da yaptık. Hayvan atıkları ile ilgili de ekiplerimiz hazır bir şekilde bekliyorlar" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan da hassasiyet beklediğini belirten Görgel, "Ama özellikle hemşehrilerimizden çok rica ediyoruz, yani hayvan atıklarının gelişigüzel bırakılmaması yönünde onlardan hassasiyet bekliyoruz. Çünkü bu vatandaşlarımızın sağlığı açısından çok önemli. Buralardan şu anda sorun yaşadığımız sinek vesaire üremesi çok ciddi manada şehre yayılması mümkün olmakta. O yüzden tüm vatandaşlarımızın buna hassasiyet göstermesini özellikle ve özellikle rica ediyorum" dedi.