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Başkan Görgel: “Şehirlerimizi tüm alanlarda daha da ileriye taşıyacağız”

Kahramanmaraş’ta yapılan DOĞAKA 114. Yönetim Kurulu Toplantısı’na katılan Başkan Görgel, “Paydaşlarımızla birlikte deprem sonrası yeniden ihya sürecine yönelik yatırım ve projelerin yanı sıra sanayide verimlilik ve yeşil dönüşüm, kırsalda ekonomik çeşitliliğin artırılması ve turizm altyapısının iyileştirilmesine yönelik projelere de devam edeceğiz” dedi.

Başkan Görgel: “Şehirlerimizi tüm alanlarda daha da ileriye taşıyacağız”

Başkan Görgel: “Şehirlerimizi tüm alanlarda daha da ileriye taşıyacağız”

Kahramanmaraş’ta yapılan DOĞAKA 114. Yönetim Kurulu Toplantısı’na katılan Başkan Görgel, “Paydaşlarımızla birlikte deprem sonrası yeniden ihya sürecine yönelik yatırım ve projelerin yanı sıra sanayide verimlilik ve yeşil dönüşüm, kırsalda ekonomik çeşitliliğin artırılması ve turizm altyapısının iyileştirilmesine yönelik projelere de devam edeceğiz” dedi.

11 Temmuz 2024 Perşembe 17:24

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Şairler Tepesi’nde gerçekleştirilen Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) 114. Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı. DOĞAKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda;Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayrettin Güngör, DOĞAKA Genel Sekreteri Oğuz Alibekiroğlu, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları ile ilgili kurum temsilcileri de yer aldı.

“TOPLANTIMIZIN HAYIRLARA VESİLE OLMASINI DİLİYORUM”

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Bugün Sayın Valilerimiz, DOĞAKA yetkililerimiz ve kurum temsilcilerimizle birlikte Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansımızın 114. Yönetim Kurulu Toplantısı’nı gerçekleştirdik. Paydaşlarımızla birlikte deprem sonrası yeniden ihya sürecine yönelik yatırım ve projelerin yanı sıra sanayide verimlilik ve yeşil dönüşüm, kırsalda ekonomik çeşitliliğin artırılması ve turizm altyapısının iyileştirilmesi, sosyal altyapı imkânlarının genişletilmesi, kadın ve gençler başta olmak üzere yeni istihdam olanaklarının oluşturulmasına yönelik projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Şehirlerimizi her alanda daha ileriye taşımak için plan ve projelerimizi hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Toplantımızın şehirlerimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” cümlelerini kaydetti.

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Başkan Görgel: “Şehirlerimizi Tüm Alanlarda Daha Da Ileriye Taşıyacağız”
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