Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Afşin’de Kırsal Mahalle Yolları Büyükşehir’le Yenileniyor
Afşin’de Kırsal Mahalle Yolları Büyükşehir’le...
Büyükşehir Özel Gereksinimli Vatandaşları Yalnız Bırakmıyor
Büyükşehir Özel Gereksinimli Vatandaşları Yalnız...
Büyükşehir’den Babalar Günü’nde anlamlı ziyaret
Büyükşehir’den Babalar Günü’nde anlamlı ziyaret
Onikişubat Belediyesi, Streetball Turnuvası tamamlandı
Onikişubat Belediyesi, Streetball Turnuvası tamamlandı
Necati Okay ‘Baba, sevdiklerini saran ulu bir çınardır’
Necati Okay ‘Baba, sevdiklerini saran...

Başkan Güngör, ‘Binevler’in çehresi değişecek’

Binevler Caddesi Yenileme Projesi’nde çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Başkan Hayrettin Güngör, “Altyapı çalışmalarının tamamlandığı Alparslan Türkeş Bulvarı’nda ekiplerimiz yaya ve yürüyüş yolu ile aydınlatma çalışmalarına başladı. Projemizle bölgenin altyapısı ve asfaltı tamamen yenilenecek. Yeni yürüyüş ve yaya yolu, aydınlatma ve şehir mobilyalarıyla bölgenin çehresi değişecek” dedi.

Başkan Güngör, ‘Binevler’in çehresi değişecek’

Başkan Güngör, ‘Binevler’in çehresi değişecek’

Binevler Caddesi Yenileme Projesi’nde çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Başkan Hayrettin Güngör, “Altyapı çalışmalarının tamamlandığı Alparslan Türkeş Bulvarı’nda ekiplerimiz yaya ve yürüyüş yolu ile aydınlatma çalışmalarına başladı. Projemizle bölgenin altyapısı ve asfaltı tamamen yenilenecek. Yeni yürüyüş ve yaya yolu, aydınlatma ve şehir mobilyalarıyla bölgenin çehresi değişecek” dedi.

23 Haziran 2022 Perşembe 17:48
banner459

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Binevler Caddesi Yenileme Projesi kapsamında çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Bir yandan bölgede yeni içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatları inşa edilirken bir yandan da altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde yürüyüş ve yaya yolu yapımına başlandı. Yaklaşık 70 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen proje ile yeni altyapıya kavuşacak bölgenin başlatılan üstyapı çalışmalarıyla da çehresi değişecek. Gerçekleştirilen çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yeni yatırımın bölgeye hayırlı olmasını diledi.

100 Yıl Hizmet Verecek

Başkan Hayrettin Güngör, “Binevler bölgesinde başlattığımız yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bölgemizin içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının yenilenmesi gerekiyordu. Bunun için ciddi bir finansman sağladık ve derhal altyapı yenileme çalışmalarına başladık. Hamdolsun altyapı yenileme çalışmalarımızda da sona yaklaştık. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Binevler bölgemizin içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatları baştan uca yenilenmiş olacak. Bölgedeki kayıp kaçak oranı azalacak ve bu altyapı en az 100 yıl bölgeye hizmet verecek. Altyapı çalışmalarının ardından da cadde ve bulvarlarımızın asfaltı tamamen yenilenecek” diye konuştu.

70 Milyon TL’lik Yatırım

Üstyapı çalışmaları ile ilgili de bilgiler aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bölgedeki yaya ve yürüyüş yolunun deforme görünümü şehrimize yakışmıyordu. Hemşehrilerimizden yenileme talepleri alıyorduk. Bunu değerlendirdik ve üstyapıda da güzel bir proje hazırladık. Şehrimizde ilk kez bir bulvarda yumuşak zemin yürüyüş yolu inşa edilmiş olacak. Bir yandan da yaya yolu ve refüj düzenlemeleri gerçekleştirilecek. Yeni aydınlatmaları ve şehir mobilyalarıyla bölgenin çehresi değişecek. Yaklaşık 70 Milyon TL’lik bir yatırım. Çalışmalarımızı etap etap tamamlayıp hemşehrilerimizin beğenisine sunacağız. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 23.06.2022 20:23
Anahtar Kelimeler:
‘Binevler’in çehresi Değişecek’Başkan Güngör
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş Tanıtım Günleri Kapılarını İstanbul’da Açtı
Kahramanmaraş Tanıtım Günleri Kapılarını İstanbul’da Açtı
Büyükşehir’den Andırın’a yeni köprü
Büyükşehir’den Andırın’a yeni köprü
Büyükşehrin Yaz Etkinliklerine Yoğun İlgi
Büyükşehrin Yaz Etkinliklerine Yoğun İlgi
KİÜ, uluslararasılaşma çalışmaları sürüyor
KİÜ, uluslararasılaşma çalışmaları sürüyor
SANKO Okulları’nda mezuniyet heyecanı
SANKO Okulları’nda mezuniyet heyecanı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber