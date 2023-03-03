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Başkan Güngör, Bulutoğlu ve Şahinkayası’nı ziyaret etti!

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Bulutoğlu ve Şahinkayası’nda vatandaşlarla bir araya gelerek acılarını paylaştı.

Başkan Güngör, Bulutoğlu ve Şahinkayası’nı ziyaret etti!

Başkan Güngör, Bulutoğlu ve Şahinkayası’nı ziyaret etti!

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Bulutoğlu ve Şahinkayası’nda vatandaşlarla bir araya gelerek acılarını paylaştı.

03 Mart 2023 Cuma 14:22

Şehirde bir yandan afet ve acil durum çalışmalarını koordine ederken bir yandan da şehrin farklı noktalarında depremzedelerle bir araya gelerek acılarını paylaşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ile birlikte; depremde ailesini kaybeden Veli Karaboğa’ya ve vefat eden Bulutoğlu Mahalle Muhtarı Mehmet Gürbak’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Cihat Sezal ve İl Başkanı Fırat Görgel’in de yer aldığı ziyarette Başkan Hayrettin Güngör, depremde hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına baş sağlığı dileklerini iletti.

Bu Zor Günlerin de Üstesinden Geleceğiz

Taziye ziyaretlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde maalesef çok sayıda vatandaşımızı kaybettik ve yaralılarımız var. Yaşadığımız büyük felakette hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Devlet ve millet olarak yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. İnşallah el birliğiyle bu zor günlerin de üstesinden geleceğiz. Rabbim yardımcımız olsun” dedi.

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Başkan GüngörBulutoğlu Ve Şahinkayası’nı Ziyaret Etti!
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