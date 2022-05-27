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Başkan Güngör İş İnsanlarıyla Bir Araya Geldi

Türkiye Diyanet Vakfı ve Kahramanmaraş İl Müftülüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen programda iş insanlarıyla bir araya gelen Başkan Güngör, “Türkiye Diyanet Vakfı ve Kahramanmaraş İl Müftülüğümüzün iş birliğiyle düzenlenen programda hayırsever iş insanlarıyla buluştuk. Rabbim sayılarını artırsın, hayırlarını kabul eylesin inşallah” dedi.

Başkan Güngör İş İnsanlarıyla Bir Araya Geldi

Başkan Güngör İş İnsanlarıyla Bir Araya Geldi

Türkiye Diyanet Vakfı ve Kahramanmaraş İl Müftülüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen programda iş insanlarıyla bir araya gelen Başkan Güngör, “Türkiye Diyanet Vakfı ve Kahramanmaraş İl Müftülüğümüzün iş birliğiyle düzenlenen programda hayırsever iş insanlarıyla buluştuk. Rabbim sayılarını artırsın, hayırlarını kabul eylesin inşallah” dedi.

27 Mayıs 2022 Cuma 17:28
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkiye Diyanet Vakfı ve Kahramanmaraş İl Müftülüğü iş birliğiyle düzenlenen programda iş insanlarıyla bir araya geldi. Gerçekleştirilen programda Başkan Güngör’ün yanı sıra İl Müftüsü Mustafa Tekin, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan ve iş insanları da yer aldı. Programda, hayırsever iş insanlarına teşekkür belgesi takdim eden Başkan Güngör, “Türkiye Diyanet Vakfı ve Kahramanmaraş İl Müftülüğümüzün iş birliğiyle düzenlenen programda hayırsever iş insanlarıyla buluştuk. Türkiye Diyanet Vakfı’na sağlamış oldukları desteklerden dolayı kendilerine teşekkür belgesi takdim ettik. Rabbim sayılarını artırsın, hayırlarını kabul eylesin inşallah” dedi.

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Başkan Güngör İş İnsanlarıyla Bir Araya Geldi
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