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Başkan Güngör; “Yatırımlarımızla Elbistan kalkınacak, Kahramanmaraş kalkınacak”

Programı kapsamında gittiği Elbistan’da muhtar ve STK temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Güngör, “İlçemizde hasar gören altyapıyı tamamen yeniliyoruz. 320 kilometrenin üzerinde içmesuyu hattı inşa ediyoruz. 540 milyonluk yatırımla atıksu arıtma tesisimizi tamamlamıştık. Bakanlığımızla irtibat halinde ilçemizin yeni şehir planını da oluşturuyoruz. Hayata geçirdiğimiz yatırımlarla Elbistan kalkınacak, Kahramanmaraş kalkınacak” dedi.

Başkan Güngör; “Yatırımlarımızla Elbistan kalkınacak, Kahramanmaraş kalkınacak”

Başkan Güngör; “Yatırımlarımızla Elbistan kalkınacak, Kahramanmaraş kalkınacak”

Programı kapsamında gittiği Elbistan’da muhtar ve STK temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Güngör, “İlçemizde hasar gören altyapıyı tamamen yeniliyoruz. 320 kilometrenin üzerinde içmesuyu hattı inşa ediyoruz. 540 milyonluk yatırımla atıksu arıtma tesisimizi tamamlamıştık. Bakanlığımızla irtibat halinde ilçemizin yeni şehir planını da oluşturuyoruz. Hayata geçirdiğimiz yatırımlarla Elbistan kalkınacak, Kahramanmaraş kalkınacak” dedi.

06 Ağustos 2023 Pazar 13:26

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Elbistan’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel’in de yer aldığı Elbistan ziyareti, Yetim Koordinasyon Merkezi yaz okulu kapanış programıyla başladı. ‘Eğlenerek Öğreniyoruz’ temalı yaz okulunun kapanış programında; Kur’an-ı Kerim Tilaveti, şiir dinletisi ve çeşitli gösteriler gerçekleştirildi. Protokol üyeleri, yaz okulunda gösterdikleri başarılardan dolayı çocukları tebrik ederek belgelerini takdim etti.

Elbistan’ın Altyapı Sorunlarını Çözüme Kavuşturuyoruz

Başkan Güngör, Prof. Dr. Vahit Kirişci ve beraberindeki heyet devamında Mükrime Hatun Kültür Evi’nde düzenlenen toplantıda muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Burada katılımcıların taleplerini dinleyen ve sorularını yanıtlayan Başkan Hayrettin Güngör, “AB’den sağladığımız finansmanla ilçemize kazandırdığımız atıksu arıtma tesisi tamamlanarak hizmete alındı. 540 Milyon TL’lik bir yatırım. İçmesuyu, kanalizasyon ve arıtma Elbistan’ın en önemli sorunları arasında. Bu ihtiyaçların karşılanması noktasında yoğun gayret gösteriyoruz. 323 kilometrelik bir hat yenileniyor ve 5 adet depo inşa ediliyor. Bunun da 270 Milyon TL’lik bir bütçesi var” diye konuştu.

Elbistan’a 1 Milyar TL Yatırım

Başkan Güngör açıklamalarının devamında, “Bölgedeki 5 ilçemize hizmet verecek bir katı atık bertaraf tesisi kazandırıyoruz. 550 Milyon TL’lik bu yatırımımızın ihalesi yapıldı ve süreçler başladı. Hizmete alınacak bu tesisle bölgedeki çevre kirliliğine de son verilecek. Elbistan ve Afşin’in en az 100 yıllık içmesuyu problemini giderecek olan Akdere İsale Hattı projemizde süreçler devam ediyor. 110 kilometrelik bu hattın 3 Milyar TL’ye yakın bir maliyeti var. Kırsal mahallelerimizde içmesuyu ve depo yatırımlarımız sürüyor. Şu ana kadar Elbistan’a 1 Milyar TL’ye yakın bir yatırım kazandırdık. Devam eden projelerimizin maliyeti de 1,5 Milyar TL’ye yakın. Planlanan yatırımların bütçesi ise 5 Milyar TL” dedi.

Ulaşımı İyileştiriyoruz

Başkan Güngör, “Şehir merkezimizde ve ilçelerimizde kalıcı konutlarımız hızla yükseliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kentsel tasarım projeleri hazırlanıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de ilçe belediyelerimizle birlikte elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Deprem dolayısıyla içmesuyu ve kanalizasyon altyapımız ciddi hasar gördü. Altyapımızın iyileştirilmesi noktasında İller Bankası’yla temas halindeyiz. Sağlayacağımız kaynakla içmesuyu ve kanalizasyon altyapımızı yenileyeceğiz. Ulaşımı iyileştirmek için de grup ve mahalle yollarında, cadde, sokak ve bulvarlarda çalışıyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu yatırımlarla Elbistan kalkınacak, Kahramanmaraş kalkınacak” ifadelerini kullandı.

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