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Başkan Güven’den Çanakkale Zaferi’nin 108.Yıl Dönümünde Mesaj

Başkan Güven mesajında şu ifadelere yer verdi:

Başkan Güven’den Çanakkale Zaferi’nin 108.Yıl Dönümünde Mesaj

Başkan Güven’den Çanakkale Zaferi’nin 108.Yıl Dönümünde Mesaj

Başkan Güven mesajında şu ifadelere yer verdi:

18 Mart 2023 Cumartesi 11:45

“Çanakkale Savaşı, milletimizi esaret altına almak isteyenlere karşı tarihte eşine rastlanamayacak kadar büyük bir inanç, kararlılık ve istiklâl tutkusuyla varlığını bütün dünyaya ispat eden, sonuçları itibariyle dünya tarihini etkileyen aziz milletimizin eşsiz zaferiyle sonuçlanmıştır.

Bugün bizlere düşen en asli görev; kahraman ecdadımızdan, vatan topraklarını savunmak için bir an bile düşünmeden kanlarıyla bu toprağı sulayan şehitlerimizden bize miras kalan vatanımızı birlik, beraberlik içinde korumak ve ebediyete kadar şanlı bayrağımızı göklerde dalgalandırmaktır.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum.”

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Başkan Güven’den Çanakkale Zaferi’nin 108.Yıl Dönümünde Mesaj
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