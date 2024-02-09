Başkan Okay, hayatını kaybeden personeli mezarı başında andı!

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan tarihi yapılarda çok büyük zarar gördü. Bu tarihi yapıların ayağa kaldırılması adına Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Dulkadiroğlu Belediyesi harekete geçmişti.

Bu çalışmaları yerinde inceleyen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Ulu Cami’yi ziyaret etti. Restorasyon çalışmaları ile ilgili bilgiler alan Yazgı, Kahramanmaraş’ın tarihi yapılarının biran önce ayağa kaldırılacağını söyledi.

Ziyaretler sonrasında değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları aktardı: “Dulkadiroğlu İlçemiz bünyesinde birçok tarihi yapıyı barındırıyor. Bu tarihi yapılar depremlerde çok büyük zarar gördü. Tarihi yapıların yeniden ayağa kaldırılması adına Kültür Bakanlığımız çalışma başlattı. Aynı zamanda bizlerde üzerimize düşeni yaparak uhdemizde bulunan yapılarla alakalı çalışmalara başladık. Şuanda geniş çaplı bir restore çalışması yapmaktayız. Bu çalışmalar tamamlandığında Dulkadiroğlu ilçemiz eski güzel günlerine dönecektir.”



