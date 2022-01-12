Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Baro başkanı Gül’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Baro başkanı Gül’den 10 Ocak...
Ünal Ateş’ten 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Ünal Ateş’ten 10 Ocak Çalışan...
Başkan Güven’den 10 Ocak çalışan gazeteciler günü mesajı!
Başkan Güven’den 10 Ocak çalışan...
Başkan Güngör’den Gazeteciler Günü Mesajı
Başkan Güngör’den Gazeteciler Günü Mesajı
Başkan Aydın, ‘Gazeteci her zaman hakikatin yanında olandır’
Başkan Aydın, ‘Gazeteci her zaman...

Başkan Okay’a sürpriz ziyaret

Kamu Külliyesi anaokulu öğrencileri Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’a makamında sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Okay, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Okay’a sürpriz ziyaret

Başkan Okay’a sürpriz ziyaret

Kamu Külliyesi anaokulu öğrencileri Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’a makamında sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Okay, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

12 Ocak 2022 Çarşamba 13:02
banner459

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Belediye Hizmet Binasındaki yoğun mesaisine sürpriz bir ziyaret için ara verdi. Kamu Külliyesinde faaliyet gösteren kreş ve anaokulu öğrencileri Başkan Okay’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Okay, anaokulu öğrencileriyle tek tek ilgilendi. Başkan Okay, ziyaret sonrasında yaptığı değerlendirmesinde şunları söyledi: “Kamu Külliyesi içerisinde bulunan anaokulumuzun öğrencileri ve öğretmenleri ziyaretimize geldi. Bu sürpriz ziyaret bizleri son derece memnun etti. Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın bizlere olan sevgisi ve ilgisi karşılıklıdır. Onların daha güzel bir geleceğe ulaşmaları adına elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Kamu Külliyesi içerisindeki modern anaokulu bunun başlangıcıdır. İlçemizi inşa ve ihya ederken geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi her zaman düşünüyoruz. Şahsımı ziyaretlerinden dolayı yavrularımıza ve öğretmenlerine bir kez daha teşekkür ediyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Başkan Okay’a Sürpriz Ziyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üniversiteye hazırlanan öğrenciler Sanko Üniversitesi’nde
Üniversiteye hazırlanan öğrenciler Sanko Üniversitesi’nde
Kar şiddetini artırdı! Büyükşehir nöbette
Kar şiddetini artırdı! Büyükşehir nöbette
Kahramanmaraşspor’a Başkan Okumuş kucak açtı!
Kahramanmaraşspor’a Başkan Okumuş kucak açtı!
Rektör Can, 10 Ocak çalışan gazeteciler günü münasebetiyle basın mensuplarıyla bir araya geldi
Rektör Can, 10 Ocak çalışan gazeteciler günü münasebetiyle basın mensuplarıyla bir araya geldi
Kahramanmaraş’ta şehit ailesinden HDP'ye "teröristle poz" tepkisi
Kahramanmaraş’ta şehit ailesinden HDP'ye "teröristle poz" tepkisi

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber