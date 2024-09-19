Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesindeki merkez camiine Selçuklu dönemine ait mukarnas süsleme sanatı işlendi.

Kahramanmaraş’ta 6 şubat depremlerinde yıkılan camilerin yerine yenisi yapılıyor, hafif hasarlı olanlar ise tadilat ve restorasyona tabi tutuluyor. Maraşlı ustalar da kentin onarılan ve yeniden yapılan camilerinde görev yapıyorlar. Camilerin süsleme, minber ve vaaz kürsüsünü yapan ahşap oymacıları, çalışmalarında Selçuklu ve Osmanlı mimarisine ait Mukarnas sanatını icra ediyorlar. Kahramanmaraşlı 40 yıllık ahşap ustası, deprem bölgesinde bir ilke imza atarak165 cm boy ve 135 cm çapında dev bir minberi 8 ayda tamamlayarak, Andırın Merkez camisine monte etti.

Depremden sonra yapımına başlanan Andırın Merkez Camii ve Kültür Merkezi inşaatı hızla devam ediyor. Caminin içi ve dış köşeleri, minberi Selçuklu döneminde kullanılan ve Kahramanmaraş’ta ilk sayılabilecek mukarnas ahşap süsleme sanatı ile donatılıyor. 3 bin metrekare alan üzerine inşa edilen camide aynı anda 10 bin kişi ibadet edebilme imkanına sahip olacak. Andırın’ın en büyük camisinin Kasım ayında hizmete açılması planlanıyor. Mukarnas sanatı ustası Halil Maraşlıoğlu, cami inşaatı hakkında verdiği bilgide, “Mukarnas sanatı İslam sanatında geometrik şeklinde yapılan bir çalışmadır. İslam sanatında uzun yıllar kullanılmış. Mukarnas bizim Türk tarihinde, İslam sanatında, Türk mimarisinde kullanılan mükemmel bir sanat dalıdır. Mukarnas en, boy, çap olmak üzere mükemmel bir hesaplamayla yapılan bir sanattır” dedi.