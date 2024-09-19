23 Eylül Pazartesi gününe kadar devam edecek organizasyona başta TEKNOFEST gençliği olmak üzere tüm vatandaşlar davet edildi.

TEKNOFEST 2024 Adana kapsamındaTürkoğlu Demiryolları Lojistik Merkezi’nde düzenlenen Uluslararası ve Liselerarası İnsansız Hava Araçları Yarışları başladı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen TEKNOFEST gençliğinin katılımıyla çeşitli yarışmalar düzenlenirken katılımcılara da teknoloji şöleni sunuluyor. 23 Eylül Pazartesi günü saat 18.00’a kadar devam edecek festival, her gün saat 09.30 itibariyle kapılarını ziyaretçilerine açacak. Geleceğe ışık tutan teknolojilerin yarıştığı festivale başta gençler olmak üzere tüm vatandaşlar davet edildi.

“Kahramanmaraş’ta Olmak Mutluluk Verici”

İnsansız Hava Araçları Yarışları katılımcılarından Eda Nur Özmen, “Gebze Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencisiyim. Bu organizasyonun Kahramanmaraş’ta olması bizler için heyecan verici. TEKNOFEST sayesinde burada bir etkileşim alanı oluştu. Bu organizasyonun buradaki yaraları sarma noktasında faydalı olacağını düşünüyorum. Hem bizlere hem de Kahramanmaraş’a iyi gelecektir” diye konuştu. Ayhan Akbulut, “FORTEX takımı olarak Kayseri Erciyes Üniversitesi’nden katılım sağlıyoruz. Takım olarak TEKNOFEST’te çok ciddi başarılar kazandık. Kahramanmaraş’ta da hedefimiz birinci olmak. Yaşadığımız asrın felaketinden sonra İnsansız Hava Aracı Yarışları’nın Kahramanmaraş’ta düzenlenmesi bizi mutlu etti. Teknoloji konusundaki bilgi birikimimizi buradaki gençlerle paylaşmak da bizler için çok özel” dedi. Şengül Sude Şeker de, “Gebze Teknik Üniversitesi öğrencisiyim. Çok heyecanlıyım ve bizler için çok özel bir deneyim oluyor. İlk defa Kahramanmaraş’a geldik. Burada dereceye girmeyi hedefliyoruz” cümlelerini kaydetti.

TEKNOFEST’e Ücretsiz Ring Seferleri

Büyükşehir Belediyesi, Türkoğlu Demiryolları Lojistik Merkezi’ndegerçekleştirilenUluslararası ve Liselerarası İnsansız Hava Araçları Yarışları’na ulaşım için şehir merkezinden ücretsiz ring seferleri düzenliyor. 19 – 23 Eylül tarihleri boyunca her gün Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünden 09.00 – 11.00 – 13.00 - 15.00 ve 17.00 saatlerinde hareket edecekler otobüsler; 10.00 – 12.00 – 14.00 - 16.00 ve 18.00 saatlerinde ise TEKNOFEST alanından geri dönüş yapacak.