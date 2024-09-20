Mehmet Özcan’ın vefatı, Kahramanmaraş ve Ankara’da siyasi çevrelerde büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Milletvekili Vahit Kirişci ve ailesine taziye dilekleri iletilirken, birçok kişi acı kayıp nedeniyle başsağlığı mesajları yayınlamaya başladı.

Prof. Dr. Vahit Kirişci, damadı Mehmet Özcan’ın kaybı sonrası şu sözleri ifade etti:

“Biricik evladım, damadım Mehmet Özcan vefat etmiştir. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Balgat Merkez Camii’nde kılınacak, ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecektir. Mehmet’ime Allah’tan rahmet diliyorum; mekanı cennet olsun. Başta kızım Büşra olmak üzere, tüm yakınlarına Rabbim sabırlar versin inşallah.”