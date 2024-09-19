Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından üretilen ve besin değeriyle dünyanın en iyi cevizlerinden biri olarak gösterilen Maraş-18 cevizi için Avcılar Mahallesi’nde Ceviz Hasat Şenliği düzenlendi.

Ceviziyle ünlü Avcılar Mahallesi’nde çiftçilerin hasat sevincine ortak olan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, bin bir emekle toprağı işleyerek üretim zincirine destek veren vatandaşlarla bir araya geldi.

Hasat Şenliği’ne Başkan Toptaş’ın yanı sıra, önceki dönem Tarım ve Orman Bakanı, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Burak Gül, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç, Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, Avcılar Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Kayaalp, davetliler, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

Önceki dönem Tarım ve Orman Bakanı veAK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, ceviz hasadının hayırlı olması dileklerinde bulunarak, çiftçileri tebrik edip, bereketli bir sezon diledi.

“AB tescilli cevizimiz yöremizin gurur kaynağı”

Hasat şenliğinde çiftçilere bol ve bereketli bir sezon dileyen Başkan Hanifi Toptaş ise toprağın bereketine şahitlik ettiklerini belirterek, AB tescilli Maraş-18 cevizinin yörenin gurur kaynağı olduğunu söyledi. Başkan Toptaş, “Onikişubat’ımız bereketli toprakları ve uygun iklimi sayesinde tarımsal zenginliğe sahiptir. İlçenin farklı kırsal mahallelerinde yetişen ürünler kalitesiyle dünyaya nam salmıştır. Fatmalı’da incir, Sarıçukur’da fıstık, Kale’de biber,Kürtül’de üzüm,Kalekaya’da fındık ve kivi, Tekir ve Suçatı’daçilek, Kısıklı’da badem ve zeytin, Dönüklü’de cennet hurması, Büyüksır’da nar, Şahinkayası’nda ayva olmak üzere çok çeşitli ürün gamıyla ilçemizin her bir karış toprağı altın değerindedir.İlçemizde yetişen en kaliteli ürünlerden biri olan ceviz, yüzyıllardır hem ekonomik hem de kültürel anlamda bölge halkımız için çok değerli bir tarım ürünü olmuştur. Avcılar Mahallesi'nde 1450-1500 rakımlarında üretilen ve dünyanın en iyi cevizlerinden biri olan tescilli Maraş-18 isimli ceviz, sadece ailelerimizin geçimine katkı sağlamakla kalmamış, aynı zamanda toprağımızın bereketini ve çiftçilerimizin azmini yansıtan bir simge haline gelmiştir. Bugün burada düzenlediğimiz ceviz hasat şenliği, bu emeğin ve gayretin kutlamasıdır” dedi.

“Tarımımıza ve çiftçilerimize desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz”

Şenlik kapsamında 100 dönümlük alanda hasat yapıldığını, toplamda ise 3 bin dönümlük bir üretim kapasitesinin olduğunu kaydeden Başkan Toptaş, “Bugün 100 dönümlük alanda hasadını gerçekleştirdiğimiz ceviz, toplamda ise 3 bin dönümlük alanda üretimiyle ülkemizin önemli bir ihtiyacını tek başına karşılamaktadır.Bu bölgedeki ceviz, doğal şartlarda yetişmesi ve doğru tarım uygulamaları sayesinde kendine has aroması ve iri taneleriyle biliniyor. Bu özellikleriyle pazarda fark yaratan Avcılar Mahallesi cevizinin, sofralarımızı zenginleştiren, ülke çapında tercih edilen bir ürün olduğunu gururla söyleyebilirim. Avcılar Mahallesi’ndeki bu üretim azmi, sadece yerel bir başarı olarak kalmayacak, Kahramanmaraş’ın tarım potansiyelini daha da yukarıya taşıyacaktır.

Bu vesileyle, başta Avcılar Mahallesi olmak üzere tüm çiftçilerimize bereketli ve bol kazançlı bir hasat sezonu diliyor, bu güzel organizasyona katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Onikişubat Belediyesi olarak sizlerin yanında olmaya, tarımımıza ve çiftçilerimize desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Emeğinizin karşılığını fazlasıyla almanız dileğiyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.