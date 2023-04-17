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Başkan Okay’dan Kadir Gecesi mesajı!

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kadir Gecesi Dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Okaymesajında, “Allah’ın bin aydan daha hayırlı kıldığı Kadir Gecesi’nin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Okay’dan Kadir Gecesi mesajı!

Başkan Okay’dan Kadir Gecesi mesajı!

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kadir Gecesi Dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Okaymesajında, “Allah’ın bin aydan daha hayırlı kıldığı Kadir Gecesi’nin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

17 Nisan 2023 Pazartesi 10:59

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, sema kapılarının açıldığı, açılan ellerin geri çevrilmediği Kadir Gecesi’nde, deprem bölgelerinin dualardan eksik edilmemesini istedi. Kadir Gecesi’nin faziletlerini dile getiren Başkan Okay, bu gecede yapılan dua ve tövbelerin kabul edildiğinin altını çizdi.

Bin aydan daha hayırlı kılınan bu güzel geceyi tövbe ve istiğfarla geçirmenin önemine değinen Başkan Okay, mesajında şunları söyledi: “Bütün meleklerin yeryüzüne indiği mübarek Kadir Gecesine ulaşmanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Mübarek Kadir gecesinin ölçüye sığmaz faziletlerinin bir kaynağı da bu gecede Kur-an’ın Peygamberimize niyaz olmasıdır. Bizleri bu geceye ulaştıran Yüce Yaradan’a sonsuz şükürler olsun. Bu gecenin öncelikle deprem bölgesinde bulunan vatandaşlarımıza ve tüm İslam alemine huzur getirmesini niyaz ediyorum. Sonsuz merhamet sahibi olan yüce Allah’ımıza şükrediyor, tüm hemşerilerimin Kadir Gecesini kutluyorum.”

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Başkan Okay’dan Kadir Gecesi Mesajı!
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