Başkan Okumuş, ‘Bizim belediyeciliğimizde kadınların yeri ayrı’

Başkan Osman Okumuş’un insan odaklı en önemli projelerinden biri olan Kahramanlar Diyarından Payitaht'a gezi turunun 11’incisi yapıldı. Tur kapsamında hayatında hiç İstanbul’a gitmeyen kadınlar, İstanbul’un tarihi ve kültürel güzelliklerini gezdi.

Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, “Kadınlarımızı İstanbul’a gönderdiğimiz turdan bugüne kadar çok güzel dönüşler aldığımız için bu seyahat programını devam ettirme kararı aldık. Tabi bizim belediyeciliğimizde kadınlarımızın yeri ayrı” dedi.

Kadınların sosyal ve kültürel hayatlarına katkıda bulunmak amacıyla böyle bir proje başlattıklarını aktaran Okumuş, şöyle konuştu: “Biz, özellikle hanımefendilere, Türkoğlu’nun dışında dünyanın en güzel şehri İstanbul’u gezdirmeyi belediye olarak bir görev addettik. İstanbul’a giden kadınlarımız görüyor. İstanbul, 16 milyona yakın nüfusuyla, birçok medeniyete başkentlik yapmış; ama 1994’ten itibaren yani Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlığıyla dünya lideri olan bir şehrimiz. Son 20 yılda da AK Parti iktidarında büyük yatırımlarla da dünyanın en büyük ve en güzel şehri olmuş.”