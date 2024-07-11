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Binlerce yıllık gelenek! Orakla ekin biçmeye devam!

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesi Türkmenler Mahallesinde yörep yerdeki buğday hasadına başlandı.

Binlerce yıllık gelenek! Orakla ekin biçmeye devam!

Binlerce yıllık gelenek! Orakla ekin biçmeye devam!

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesi Türkmenler Mahallesinde yörep yerdeki buğday hasadına başlandı.

11 Temmuz 2024 Perşembe 09:16

Battal Türkmenoğlu “Bizde öyle binlerce dönüm arazi yok, küçük parçalar var oradan çıkan buğday ise ancak ev halkına yetmektedir. Dedelerimizden gördüğümüz gibi. Orakla ekin biçerek hasat yapıyoruz,” dedi.

Binlerce yıllık gelenek olan İmece – komşular arası yardımlaşma ile buğdayı orakla biçerek destek yapılıyor ve desteler düz yere insan sırtında çekilerek harman yapılıyor.

Bugün Anadolu tarımın ilk yapıldığı önemli yörelerden biridir Anadolu halkı bugüne kadar süregelen zengin geleneğini yaşatarak ekin biçmeyi ise bir zevk haline getirmiş..

Battal Türkmenoğlu: Ekini biçilecek Türkmenler mahalle sakini, komşularına sabah kahvaltı öğleye güzel bir yemek hazırlıyor.

Oraklara bileğe taşı sürüldükten sonra herkes ya Allah bismillah diyerek buğday biçmeye başlıyor.

Arada bir de ses vererek bir birini iştahlandıran mahalle sakinleri : buğday biçme kültürünü zevk haline getiriyorlar.

Hem tarihsel kanıtlar hem de bugün var olan yemek kültürü Anadolu’da çok zengin bir buğday kültürünü işaret etmektedir.

Buğday biçilirken, tereyağ , bal, peynir, menemen yapılarak çalışanlara ikram edilmesi ayrı bir güzellik.

Dede den toruna buğday biçme ve orak kullanma kültürü gele dursun, On birinci yüzyılda Anadolu’ya varan Türkler, Orta Asya’daki hasat tecrübelerini de beraberlerinde getirdiler. Buğday kültüründen fazlaca etkilenmiş Bu nedenle; anılan bu konuların çoklu disiplinler tarafından detaylı bir şekilde çalışılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler:
Binlerce Yıllık Gelenek! Orakla Ekin Biçmeye Devam!
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