Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş MEB ile HEFİAD arasındaki protokol
Kahramanmaraş MEB ile HEFİAD arasındaki...
Dulkadiroğlu doğal yaşam parkı vatandaşların gözde mekanı oldu
Dulkadiroğlu doğal yaşam parkı vatandaşların...
‘Bir Evlenme Teklifi’ İkinci Gösterimiyle Seyirciyle Buluşuyor
‘Bir Evlenme Teklifi’ İkinci Gösterimiyle...
Barbaros Mahallesinde Çalışmalar Tamam
Barbaros Mahallesinde Çalışmalar Tamam
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nden ‘Uyuşturucu ve Bağımlılık ile Mücadele’ Konferansı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nden ‘Uyuşturucu ve...

‘Bir Evlenme Teklifi’ İkinci Gösterimiyle Seyirciyle Buluşuyor

Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Okulu öğrencilerinin hazırladığı gülmece türündeki “Bir Evlenme Teklifi – Ayı” adlı oyun 25 Haziran Cuma günü (yarın) ikinci gösterimiyle seyirciyle buluşacak.

‘Bir Evlenme Teklifi’ İkinci Gösterimiyle Seyirciyle Buluşuyor

‘Bir Evlenme Teklifi’ İkinci Gösterimiyle Seyirciyle Buluşuyor

Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Okulu öğrencilerinin hazırladığı gülmece türündeki “Bir Evlenme Teklifi – Ayı” adlı oyun 25 Haziran Cuma günü (yarın) ikinci gösterimiyle seyirciyle buluşacak.

24 Haziran 2021 Perşembe 14:56
banner459

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Sahne Maraş” tiyatro okulu öğrencileri bir oyunla daha seyirci karşısına çıkacak. Oyuncu adayları, hazırlıklarını tamamladığı “Bir Evlenme Teklifi – Ayı” adlı gülmece türündeki oyununu sahneleyecek. Toplumcu gerçekçi Rus yazar Çehov tarafından kaleme alınan oyun, insanın kendine has yapısını gülünç bir dille anlatıyor. 25 Haziran Cuma günü (yarın) 19.30’da Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde seyirciyle buluşacak olan oyunun biletleri de aynı merkezden ücretsiz olarak temin edilebiliyor.

Son Güncelleme: 24.06.2021 17:16
Anahtar Kelimeler:
‘Bir Evlenme Teklifi’ İkinci Gösterimiyle Seyirciyle Buluşuyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yılın girişimci iş adamı Kahramanmaraş’tan seçildi
Yılın girişimci iş adamı Kahramanmaraş’tan seçildi
Kahramanmaraş’ın bir ilçesinde elektrikler kesilecek
Kahramanmaraş’ın bir ilçesinde elektrikler kesilecek
ASY yemekten Torbalı kaymakamına ziyaret
ASY yemekten Torbalı kaymakamına ziyaret
Büyükşehir ekiplerinden Marmara’da müsilaj seferberliği
Büyükşehir ekiplerinden Marmara’da müsilaj seferberliği
Dulkadiroğlu doğal yaşam parkı vatandaşların gözde mekanı oldu
Dulkadiroğlu doğal yaşam parkı vatandaşların gözde mekanı oldu

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber