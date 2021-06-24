‘Bir Evlenme Teklifi’ İkinci Gösterimiyle Seyirciyle Buluşuyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Sahne Maraş” tiyatro okulu öğrencileri bir oyunla daha seyirci karşısına çıkacak. Oyuncu adayları, hazırlıklarını tamamladığı “Bir Evlenme Teklifi – Ayı” adlı gülmece türündeki oyununu sahneleyecek. Toplumcu gerçekçi Rus yazar Çehov tarafından kaleme alınan oyun, insanın kendine has yapısını gülünç bir dille anlatıyor. 25 Haziran Cuma günü (yarın) 19.30’da Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde seyirciyle buluşacak olan oyunun biletleri de aynı merkezden ücretsiz olarak temin edilebiliyor.