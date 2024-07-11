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Büyükşehir Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı

Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı

Büyükşehir Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı

Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

11 Temmuz 2024 Perşembe 18:53

Başkan Vekili Mehmet Beşen Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 6 gündem başlığı ve 33 madde görüşülerek karara bağlandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda Başkan Vekili Mehmet Beşen Başkanlığında, ilçe belediye başkanları ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda 6 gündem başlığı ve 33 madde görüşülerek karara bağlandı.

Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan meclis toplantısı, dilek ve temennilerle noktalandı.

Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın hayırlara vesile olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Beşen, toplantıya katılan herkese teşekkür etti.

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Büyükşehir Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı
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