CHP'de Adaylık Yarışı Kızıştı

Kılıçdaroğlu, seçim yarışının kızışacağını öngörerek bir dizi adımlar attı. MYK'yı tamamen kendine yakın isimlerden kuran CHP lideri, teşkilatları da tamamen kendine bağladı. MYK ve teşkilat eli ile kendisine hamle yapılmasını engelleyen Kılıçdaroğlu, daha önce Muharrem İnce'yi egale ettiği gibi kurultayda rakiplerini egale etmek istiyor.

Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, 'Aday olacak mısınız?' sorusuna cesur bir yanıt verdi, "Sorumluluk almaktan kaçmayacağım. Ama fedakarlıktan da geri durmayacağım. Konuşmam dinlemem gereken herkesle temas edeceğim. Parti kimsenin önünü kapatmamalı." ifadelerini kullandı.

Özel, 6'lı masadan yüzde 5 katkı beklediklerini ancak yaptıkları araştırmalara göre katkının 0,7-1 aralığında kaldığını saptadıklarını söyledi. Özel, "Müzakereyle paylaşım bizi sıkıntıya soktu. 39 vekil verdik. Oy kaybıyla sonuçlandı. Kendi seçmenimize de anlatamadık." dedi.