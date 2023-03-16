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Dulkadiroğlu’nda sokaklar temizleniyor!

Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanında hafriyat kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

Dulkadiroğlu’nda sokaklar temizleniyor!

Dulkadiroğlu’nda sokaklar temizleniyor!

Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanında hafriyat kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

16 Mart 2023 Perşembe 13:59

Ulaşıma kapalı yollara öncelik veren ekipler, mahalle mahalle temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ın talimatıyla gece gündüz çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, enkaz kaldırma ve bakım çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Özellikle sokak aralarında ulaşıma engel alanlara öncelik veren ekipler, kısa sürede enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanacağını bildirdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ekiplerin özverili çalışmalarına dikkat çekti.

Özellikle ara sokakların yıkılan istinat ve bahçe duvarları nedeniyle kapandığına dikkat çeken Başkan Okay, değerlendirmesinde şunları söyledi: “Ekiplerimizin gayretli çalışmalarıyla ilçemizi ayağa kaldıracağız. Özellikle ara mahallelerimizde enkaz nedeni ile trafik sorunu yaşanmakta. Bu durumu ortadan kaldırma adına ekiplerimiz gece gündüz çalışmaktalar. İlçemiz genelinde çöken binaların enkazları da büyük bir özenle kaldırılmaktadır. Bunun dışında bizim ekiplerimiz de ara sokaklarda çalışmalar yapmakta. Bu çalışmalar neticesinde ara sokaklarımız yeniden trafiğe açılıyor. Vatandaşlarımızın hayatlarını normale döndürme adına elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz.”

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Dulkadiroğlu’nda Sokaklar Temizleniyor!
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