Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
EGD 6. Olağan Genel Kurul'u yapıldı
EGD 6. Olağan Genel Kurul'u...
Gençlerimiz İçin Var Gücümüzle Çalışıyoruz
Gençlerimiz İçin Var Gücümüzle Çalışıyoruz
Başkan Okay, Engellilere Yönelik Pozitif Ayrımcıyız
Başkan Okay, Engellilere Yönelik Pozitif...
Başkan Güngör’den Kuybu’ya Tebrik
Başkan Güngör’den Kuybu’ya Tebrik
Dulkadiroğlu’ndan asfalt çalışması
Dulkadiroğlu’ndan asfalt çalışması

Elbistan Nikâh Memurluğu Yeni Yerine Taşındı

Elbistan Belediyesi Evlendirme Memurluğu, yapılan düzenlemelerin ardında yeni yerinde hizmet vermeye başladı.

Elbistan Nikâh Memurluğu Yeni Yerine Taşındı

Elbistan Nikâh Memurluğu Yeni Yerine Taşındı

Elbistan Belediyesi Evlendirme Memurluğu, yapılan düzenlemelerin ardında yeni yerinde hizmet vermeye başladı.

10 Mayıs 2022 Salı 16:34
banner459

Daha önce Belediye karşısında bulunan Şehit Mehmet İnan Parkı’nda vatandaşlara hizmet veren Elbistan Belediyesi Evlendirme Memurluğu, Pınarbaşı Kayadibi yerleşkesine taşındı.

Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, “Elbistan Belediyesi Evlendirme Memurluğumuz, vatandaşlarımıza daha nezih bir ortamda hizmet vermek için 9 Mayıs 2022 Pazartesi gününden itibaren yeni yerinde hizmet vermeye başlamıştır. Yaklaşık 2 yıldır Şehit Mehmet İnan Parkı içerisinde hizmet veren evlendirme memurluğumuz, ilçemizin en güzel yeri olan Pınarbaşı Kayadibi yerleşkesinde faaliyetini sürdürecektir. Ayrıca nikah işlemleri için detaylı bilgiye internet sitemiz, https://www.elbistan.bel.tr/hizmet/evlilik-hizmetleri-24.html adresinden ulaşabilirler”

Saygılarımızla

Son Güncelleme: 10.05.2022 18:30
Anahtar Kelimeler:
Elbistan Nikâh Memurluğu Yeni Yerine Taşındı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İkircikli Dünya
İkircikli Dünya
Başkan Güngör’den Bakan Yardımcısı Pakdil’e Ziyaret
Başkan Güngör’den Bakan Yardımcısı Pakdil’e Ziyaret
Maraş ravanda şerbeti tescillendi!
Maraş ravanda şerbeti tescillendi!
Yardımcıoğlu: SGK Teşvikleri Sadeleştirilmeli
Yardımcıoğlu: SGK Teşvikleri Sadeleştirilmeli
Dulkadiroğlu’nda İlköğretim Öğrencilerine Uygulamalı Trafik Eğitimi
Dulkadiroğlu’nda İlköğretim Öğrencilerine Uygulamalı Trafik Eğitimi

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber