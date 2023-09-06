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Elbistan’a hayvan hastanesi kuruluyor!

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Hayvanları Doğayı İnsanları Koruma Derneği (HAYDİKO) Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Yılmaz’la derneğin kentteki çalışmalarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Elbistan’a hayvan hastanesi kuruluyor!

Elbistan’a hayvan hastanesi kuruluyor!

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Hayvanları Doğayı İnsanları Koruma Derneği (HAYDİKO) Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Yılmaz’la derneğin kentteki çalışmalarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

06 Eylül 2023 Çarşamba 18:25

HAYDİKO Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Yılmaz, görüşme sonrasındaki açıklamasında; 6 Şubat’taki asrın felaketi sonrasında geldikleri Elbistan’da sokak köpekleriyle ilgili bir dizi çalışma sürdürdüklerini söyledi.

Yılmaz, “Elbistan Belediyesi ile ortaklaşa olarak depremin ilk günlerinden itibaren sokak hayvanları için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İlk dönemler yaptığımız arama kurtarma çalışmalarına devam ettirerek çok yoğun bir şekilde sahiplendirmeye dikkat ettik. Bunun yanı sıra alandaki sahipsiz sokak köpeklerimizin kısırlaştırmalarını, aşılamalarını ve rehabilite edilme süreçlerini yönettik. Daha sonra son dönemde konteyner kentlerde yaşayan çocuklar için hayvan sevgisi ve hayvan haklarını baz alan çeşitli etkinlikler yaptık. Birçok tiyatro grubunu, birçok hocayı, eğitmeni ağırlayarak burada yaklaşık 25 gündür Enerjisa Üretim A.Ş. sponsorluğunda çocuklara hayvan sevgisini öğreten yaz kampları düzenliyoruz” dedi.

Aşılama konusuna da değinen Yılmaz, “Öncelikle Elbistan ve çevresinde sokak köpekleri nüfusunun yaklaşık yüzde 70’ini kuduz aşısıyla aşılayarak halk sağlığını tehdit edici boyuttan çıkardık. Bunun yanı sıra iç dış parazitleri yaparak kamu ve insan sağlığını da güvence altına almaya uğraşıyoruz. Burada da oranımız yüzde 90’a kadar ulaştı. Kısırlaştırmalarımızı yoğun bir şekilde yapıyoruz. Toplu yaptığımız kısırlaştırmaların üzerine Elbistan Belediyesi'nin görevlendirmiş olduğu veteriner hekim kısırlaştırmalara devam ediyor. Bölgedeki en yüksek sayıya ulaştık diyebiliriz. Kısırlaştırmalarda da neredeyse yüzde 70’lik varımı aştık. Bölgede örnek bir ilçe olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyoruz.

Bunun yanı sıra halkla sahipsiz sokak köpeklerine barıştırmamız gerekiyordu. Bunun için agresyon sahibi olan hayvanları dışarı çekip rehabilite etmeye, başka noktalarda kullanılmak üzere sahiplendirmeye gayret ediyoruz. Ya da muhtaç hayvanları tedavi etmeye gayret ediyoruz. İçeride halkla beraber barış şekilde yaşayacak, dış tehditlerden onları koruyacak; kültürümüzün yüzyıllardır üstümüze yüklenen misyonunu devam ettirebileceğimiz köpeklerimizle yaşamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, derneğin çalışmalarının önemine vurgu yaparak, “HAYDİKO’ya teşekkür ediyorum. Önemli bir misyon üstlendiler. Sokaktaki canlarımızı unutmadılar. Onların arama-kurtarmalarıyla ilgilendiler. Şimdi de akut dönemi geçtiği için sokak hayvanlarımıza yönelik Elbistan Belediyemizle birlikte saha taraması yapıp kısırlaştırma faaliyetleri yürütüyorlar. Onun dışında yaralı hayvanlarla ilgileniyorlar. Birçok köpeği de diğer illerdeki barınaklara gönderdiler” şeklinde konuştu.

Hayvan hastenesi projesi hayata geçiyor

Elbistan’da bir hayvan hastanesi projesinin hayata geçirilmesinin planlandığına vurgu yapan Başkan Gürbüz, “HAYDİKO, sponsorlarla birlikte çalışıyor. Sponsor olan firmalara da teşekkür ediyoruz. Ne insanımızı ne de sokak hayvanımızı ihmal edeceğiz. Önümüzdeki günlerde hayvan hastanesiyle ilgili bir görüşme yaptık. Bölgedeki tüm ilçelerimize de hizmet verecek bir tesis olacak. Bu çok önemli bir çalışma. İnşallah hayvan hastanesini önümüzdeki günlerde Elbistan’ımıza kazandırırız. Hayvan barınağımızın da şartlarını her geçen gün iyileştiriyoruz” değerlendirmesini yaptı.

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Elbistan’a Hayvan Hastanesi Kuruluyor!
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