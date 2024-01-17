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İrfan Karatutlu, emekli zammına tepki gösterdi!

Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılının ilk Kabine Toplantısı sonrasında duyurduğu emeklilere yapılan yüzde 5'lik zam oranına sert bir tepki gösterdi. Dr. Karatutlu, bu artışın yetersiz olduğunu ve emeklilerin ekonomik zorluklarla karşı karşıya kaldığını vurguladı.

İrfan Karatutlu, emekli zammına tepki gösterdi!

İrfan Karatutlu, emekli zammına tepki gösterdi!

Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılının ilk Kabine Toplantısı sonrasında duyurduğu emeklilere yapılan yüzde 5'lik zam oranına sert bir tepki gösterdi. Dr. Karatutlu, bu artışın yetersiz olduğunu ve emeklilerin ekonomik zorluklarla karşı karşıya kaldığını vurguladı.

17 Ocak 2024 Çarşamba 16:43

Milletvekili Dr. Karatutlu açıklamasında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emeklilere yapılan bu zam, açlık sınırının ve asgari ücretin çok altında. Emeklilerimiz yüzde 5'lik bir artışla geçinemeyecek. Emeklilere seyyanen en az 12 bin lira, enflasyon farkı ve refah payı verilmeliydi," dedi.

Dr. Karatutlu ayrıca, "2024 yılı emekliler yılı ilan edilmişken, bu açıklama aklımızla alay etmekten başka bir şey değil. Emeklilerimiz daha fazla destek ve refahı hak ediyor. Ak Parti hükümeti, emeklilere gereken önemi vermiyor ve yerel seçimlerde tarihi bir mağlubiyetle karşı karşıya kalacak," ifadelerini kullandı.

Dr. Karatutlu, "Emeklilerimizi bu şekilde aç bırakan bir hükümetin, Somali ve Azerbaycan'a hibe yapması kabul edilemez. Emeklimizin hakkı yenmektedir ve bu durum haramdır," diyerek tepkisini dile getirdi.

DEVA Partisi olarak, emeklilerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve hak ettikleri desteğin sağlanması için mücadele edeceklerini belirten Dr. Karatutlu, hükümete emeklilere yönelik politikalarını gözden geçirme çağrısında bulundu.

Dr. Karatutlu, "2024 yılını sadece lafta değil, gerçekten emeklilerin yılı yapmak için mücadele edeceğiz. Emeklilerimizin refahını artıracak adımlar atılmalı ve onların hak ettiği değer verilmelidir," şeklinde konuştu.

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İrfan KaratutluEmekli Zammına Tepki Gösterdi!
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