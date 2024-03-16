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Kahramanmaraş büyükşehir belediyesi gariban esnafa ceza yağdırdı! Sebebi cezadan daha skandal!

Kahramanmaraş’ta, Ak Parti adayının dükkanını ziyaret etmesini istemeyen esnafa, Büyükşehir Belediyesi ceza yağdırdı. Ceza tutanağındaki “Kurum talebi” ibaresi ise dikkat çekti.

Kahramanmaraş büyükşehir belediyesi gariban esnafa ceza yağdırdı! Sebebi cezadan daha skandal!

Kahramanmaraş büyükşehir belediyesi gariban esnafa ceza yağdırdı! Sebebi cezadan daha skandal!

Kahramanmaraş’ta, Ak Parti adayının dükkanını ziyaret etmesini istemeyen esnafa, Büyükşehir Belediyesi ceza yağdırdı. Ceza tutanağındaki “Kurum talebi” ibaresi ise dikkat çekti.

16 Mart 2024 Cumartesi 14:54

Kahramanmaraş’ta, depremde büyük yara alan esnaf yeniden ayağa kalkmaya çalışırken Yaş Meyve ve Sebze Hali içerisindeki esnafa bir darbede Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden geldi.

Sebze halinde kebapçılık yapan Murat Yıldız’a Belediye’nin talimatıyla işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmadığı için ceza kesildi. Yüzlerce konteynırın bulunduğu kent merkezinde esnafların hiçbirinin işyeri ruhsatı bulunmazken Murat Yıldız’a Ak Parti adayını kabul etmediği için kesilen bu ceza vicdanları sızlattı.

Sesini duyurmak için yaşadığı Mağduriyeti Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhammed Aydoğar’a anlatan vatandaş “Ayıptır, yapmayın böyle” sözleriyle yaşadıklarına isyan etti.

Esnafı ziyaret eden Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhammed Aydoğar da konuyu şöyle özetledi;

“Murat bey Yaş Meyve ve sebze Halinde kebapçılıkla evine ekmek gören bir kardeşimiz. Birkaç gün önce mevcut belediyenin mensubu olduğu siyasi partiden arkadaşlar gelmişler, Mustafa Bey’de görüşmek istemediğini, müsait olmadığını söylemiş.

Mustafa beye sen bizim kim olduğumuzu biliyor musun? demişler ve gitmişler. Ardından Belediyenin zabıta ekibi gelmiş ceza yazmışlar. İş yeri çalıştırma ruhsatı yok diye ve çatı için.

Buradan belediye ekiplerine sesleniyorum; 6 Şubat depreminden buyana Kahramanmaraş2ın merkezinde konteynırlar var, bu konteynırlar işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmadan faaliyet göstermekteler. Bu günlerde ruhsat sorulacak bir ortam yoktur. Sadece partizanlık yaparak, sizinle görüşmek istemeyen esnaflarımıza mobbin uygulamayın. Bir gün eksik terazi sizide tartar.”

Murat Yıldız ise yaşadığı talihsiz olayı şöyle anlattı;

“Kendi ekmeğini çıkarmaya çalışıyorum, 70 liraya dürüm satıyorum. Burada ruhsatımız yok, burayı kiraladık, buraya Ak Partinin elemanları geldi, ben partiden çok anlamam, görüşmek istediklerini söylediler, bende işim var dedim, ısrar ettiler, sen bunun kim olduğunu biliyor musun dediler. Ben lütfen dışarıya çıkın dedim, tepki gösterip çıktılar, ertesi gün bana tutanak tuttular, hal müdürüne şikayet ettiler. Zabıtalar geldi, bunu kaldıracaksın dediler. Ayıptır yapmayın böyle.”

Son Güncelleme: 16.03.2024 14:56
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gariban Esnafa Ceza Yağdırdı! Sebebi Cezadan Daha Skandal!
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