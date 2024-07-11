Kahramanmaraş Büyükşehir Gözegir kardeşlere büyük sevinç yaşattı!

Sosyal belediyecilik noktasında hayata geçirdiği faaliyetlerle büyük takdir toplayan, engelsiz yaşam anlayışıyla daha erişilebilir bir Kahramanmaraş için desteklerini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bir kez daha gönüllere dokundu.

Pazarcık ilçesi Beşçeşme Mahallesi’nde yaşayan özel gereksinimli Meral ve Tevfik Gözegir kardeşlerin akülü sandalye hayali gerçek oldu. Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğünce Gözegir kardeşlere akülü sandalye desteğinde bulunuldu. Daha önce tekerlekli sandalye kullanan ve ulaşımda sorun yaşayan kardeşlerin yaşam standardı artırıldı. Hayalleri olan akülü sandalyeye kavuşan kardeşlerin mutluluğu görülmeye değerdi.

“Hayatımız Çok Daha Kolay Olacak”

Özel gereksinimli Tevfik Gözegir, “Kız kardeşim ve ben akülü sandalyemize kavuştuk. Çok mutluyuz. İhtiyacımız karşılandı, hayatımız artık çok daha kolay olacak. Kardeşimle beraber mahallemizde artık rahat bir şekilde gezebileceğiz. Biz engellilerin yanında olduğu için Fırat Görgel başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Anne Cennet Gözegir, “Bugün çocuklarımın akülü sandalye hayali gerçekleşti. Çocuklarımız kadar biz de sevindik. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz” diye konuştu.

Baba Durmuş Gözegir ise, sağlanan destek için Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.