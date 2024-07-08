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Kahramanmaraş itfaiyesi, haziran ayında 3 bin 368 olaya müdahale etti

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Haziran ayı içerisinde; bin 428 yangın, 67 trafik kazası, 4 su baskını ve bin 869 itfai olaya müdahalede bulundu.Vatandaşların afet ve acil durumlara karşı bilinç ve müdahale hızını artırmak için de toplam 652 kişiye eğitim verilerek tatbikat gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş itfaiyesi, haziran ayında 3 bin 368 olaya müdahale etti

Kahramanmaraş itfaiyesi, haziran ayında 3 bin 368 olaya müdahale etti

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Haziran ayı içerisinde; bin 428 yangın, 67 trafik kazası, 4 su baskını ve bin 869 itfai olaya müdahalede bulundu.Vatandaşların afet ve acil durumlara karşı bilinç ve müdahale hızını artırmak için de toplam 652 kişiye eğitim verilerek tatbikat gerçekleştirildi.

08 Temmuz 2024 Pazartesi 14:55

Her türlü afet ve acil durumda hızlı bir şekilde vatandaşların yardımına koşan, profesyonel kadrosu, modern araç ve ekipmanlarıyla itfai olaylara hızlı ve etkin bir şekilde müdahale ederek olası can ve mal kayıplarının önüne geçen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Haziran ayında da yangından trafik kazasına, su baskınından boğulma vakasına yüzlerce olaya anında müdahale etti.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Haziran ayı içerisinde 23 şube, 64 araç ve 345 personelle; bin 428 yangın, 67 trafik kazası, 4 su baskını ve bin 869 itfai olaya müdahalede bulundu.Vatandaşların afet ve acil durumlara karşı bilinç ve müdahale hızını artırmak için de toplam 652 kişiye eğitim verilerek tatbikat gerçekleştirildi. İtfaiye Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Profesyonel kadromuz, modern araç ve ekipmanlarımızlaher türlü afet ve acil durumda vatandaşlarımızın yanındayız” ifadelerine yer verildi.

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