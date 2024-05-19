Kahramanmaraş Mimar Sinan İlkokulu'nda okuma bayramı!

1-A sınıfının okuma bayramı, çocukların sergilediği renkli gösterilerle başladı. Öğrenciler şiirler okudu, dans gösterileri yaptı ve mini oyunlar sahneledi. Velilerin yoğun ilgisi ve alkışları eşliğinde sahne alan çocuklar, heyecanlarını ve sevinçlerini aileleriyle paylaştı. Miniklerin, hazırladıkları dans gösterisi büyük beğeni topladı.

Gösterilerin ardından, okuma yazma öğrenen öğrencilere madalya verildi. Madalya töreni, çocukların başarısının ve emeğinin takdir edildiği duygusal anlara sahne oldu. Çocukların yüzlerindeki mutluluk ve gurur, veliler ve öğretmenler tarafından alkışlarla karşılandı.

SINIF ÖĞRETMENİ ABDURRAHİM NACAR'IN KONUŞMASI

Etkinlikte bir konuşma yapan sınıf öğretmeni Abdurrahim Nacar, öğrencilerin gösterdiği çabanın ve başarının altını çizdi. Nacar, "Çocuklarımızı bulunduğu seviyeden en üst seviyeye taşıma gayretindeyiz. Hedefimiz değerlerine sahip çıkan, hangi mesleğe sahip olursa olsunlar, karakterli, çalışkan, sürekli kendisini yenileyen bireyler olması. Bunun için çalışıyoruz. Siz velilerimizin katkılarıyla bunu başaracağız." ifadelerini kullandı.

OKUL MÜDÜRÜ ŞEREF GÜLAÇTI

müdürü Şeref Gülaçtı ise öğrencileri tebrik ederek “2023-2024 eğitim öğretim yılının artık son dönemlerine girmiş bulunuyoruz. Öğretmenizi tebrik ediyor, öğrencilerimizi kutluyorum. Okul ilk açıldığında kimi öğrenciler çekinir kimileri annesinden ayrılmak istemez. Ama artık 1-A bunları geçti, okuma yazmayı öğrendi. Bundan sonra hedefler daha da büyük olacak. Önce vatan sevgisini öğreneceğiz, öğrencilerimize tavsiyem vatanına milletine hayırlı birer birey olmaları.” diye konuştu.

VELİLERDEN TEŞEKKÜR

Etkinliğe katılan veliler, çocuklarının başarısından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Okuma bayramı, öğrenci ve öğretmenlerin birlikte pasta kesmesi ile devam etti. Pasta kesiminin ardından, veliler tarafından hazırlanan çeşitli ikramlar dağıtıldı. İkramların dağıtılmasıyla etkinlik sona erdi.