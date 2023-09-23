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Kahramanmaraş'ta 4,6 büyüklüğünde deprem!

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta 4,6 büyüklüğünde deprem!

Kahramanmaraş'ta 4,6 büyüklüğünde deprem!

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

23 Eylül 2023 Cumartesi 11:48

AFAD depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı. Deprem Adana başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu.

Kahramanmaraş'ta saat 11.22'de bir deprem meydana geldi. AFAD, yerin 8,5 km altında meydana gelen depremin merkez üssünü Göksun, büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı.

DEPREM ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Paniğe yol açan deprem Adana başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü ilk başta 4.8 olarak açıkladı sonra 4.5 olarak revize etti.

AFAD’TAN AÇIKLAMA!

Kahramanmaraş ilimizin Göksun ilçesinde saat 11.22’de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.

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6 Büyüklüğünde Deprem!
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