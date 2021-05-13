Kahramanmaraş'ta deprem!

Son verilere göre, Türkiye'nin çeşitli noktalarında artçı sarsıntılar yaşanıyor.
Kandilli Rasathanesinin verilerine göre 13 Mayıs'ta; Akdeniz, Ege Deniz, Burdur, Manisa, Kahramanmaraş, Gaziantep, Mersin, Erzincan, Aydın, Kars'ta şiddetleri 1.2 ve 3 arasında değişen artçılar meydana geldi.
KAHRAMANMARAŞ'TAKİ DEPREMLER
2021.05.13 09:47:20 37.9197 36.3592 13.5 -.- 1.5 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN
2021.05.13 09:17:00 37.6402 36.4390 13.8 -.- 1.2 -.- EMIRLER-ANDIRIN
2021.05.13 09:25:38 38.0487 37.4998 5.4 -.- 1.8 -.- TATLAR-NURHAK