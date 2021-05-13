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Kahramanmaraş'ta deprem!

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anlık olarak paylaşmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta deprem!

Kahramanmaraş'ta deprem!

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anlık olarak paylaşmaya devam ediyor.

13 Mayıs 2021 Perşembe 18:35
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Son verilere göre, Türkiye'nin çeşitli noktalarında artçı sarsıntılar yaşanıyor.

Kandilli Rasathanesinin verilerine göre 13 Mayıs'ta; Akdeniz, Ege Deniz, Burdur, Manisa, Kahramanmaraş, Gaziantep, Mersin, Erzincan, Aydın, Kars'ta şiddetleri 1.2 ve 3 arasında değişen artçılar meydana geldi.

KAHRAMANMARAŞ'TAKİ DEPREMLER

2021.05.13 09:47:20 37.9197 36.3592 13.5 -.- 1.5 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN

2021.05.13 09:17:00 37.6402 36.4390 13.8 -.- 1.2 -.- EMIRLER-ANDIRIN

2021.05.13 09:25:38 38.0487 37.4998 5.4 -.- 1.8 -.- TATLAR-NURHAK

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