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Kahramanmaraşlı polis memuru hayatını kaybetti

Kahramanmaraşlı Polis Memuru Hakan Bolat kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kahramanmaraşlı polis memuru hayatını kaybetti

Kahramanmaraşlı polis memuru hayatını kaybetti

Kahramanmaraşlı Polis Memuru Hakan Bolat kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

06 Mayıs 2021 Perşembe 13:15
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Adana'da kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Vali Süleyman Elban'ın koruma ekibinden polis memuru Hakan Bolat'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.

Sabaha karşı evinde geçirdiği kalp krizi sonucu özel bir hastaneye kaldırılan ve müdahaleye rağmen kurtarılamayan Bolat (29) için, Kabasakal Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törene katılan Vali Elban ve İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, polis memuru Bolat'ın eşi Seda Bolat'a başsağlığı diledi.

İl Emniyet Müdürü İnci, "Çocuğumuz oruçluydu, niyetliydi, oruçlu gitti." dedi.

Cenaze namazının ardından Bolat'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine gönderildi.

Bolat'ın iki çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

Son Güncelleme: 06.05.2021 14:58
Anahtar Kelimeler:
KALP KRİZİPolis Memuru Hakan BolatKahramanmaraş
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