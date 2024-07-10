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Kahramanmaraş’ta altyapı seferberliği sürüyor!

Şehir merkezinin içmesuyu sorununu çözüme kavuşturma hedefiyle yeni hatlar ve su depolarının imalatı hızla sürüyor.

Kahramanmaraş’ta altyapı seferberliği sürüyor!

Kahramanmaraş’ta altyapı seferberliği sürüyor!

Şehir merkezinin içmesuyu sorununu çözüme kavuşturma hedefiyle yeni hatlar ve su depolarının imalatı hızla sürüyor.

10 Temmuz 2024 Çarşamba 14:39

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, tüm alanlarda olduğu gibi altyapı noktasında da yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde sağlanan 10 Milyar TL’lik maddi destekle bir yandan yerleşim yerlerinin altyapı hatları yenilenirken bir yandan da şehre yeni içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatları kazandırılıyor.

Şehir merkezinin altyapı sorununun çözüme kavuşturulması noktasında başlatılan şebeke hatlarının imalatında önemli aşama kat edildi. Etaplar halinde yürütülen proje kapsamında Boğaziçi ve Kılavuzlu bölgelerinde içmesuyu depolarının kaba inşaatı da tamamlandı. Kısa süre içinde ise mekanik imalatlarına başlanacak.

KASKİ Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla Onikişubat ve Dulkadiroğlu’nun içmesuyu problemi önemli ölçüde çözüme kavuşacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yerleşim yerlerinin altyapı sorununun çözüme kavuşturulması noktasında 11 ilçenin tamamında projelerin sürdüğü belirtildi.

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Kahramanmaraş’ta Altyapı Seferberliği Sürüyor!
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