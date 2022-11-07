Kahramanmaraş’ta büyükşehir belediyesi 14 personel alacak!

Duyuruda son başvuru tarihinin 4-7 Kasım 2022 olduğu belirtildi.

Açıklanan ilana göre, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi birimlerinde çalıştırılmak üzere AKBEL A.Ş. tarafından aşağıdaki şartları taşıyanlar arasından 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre 5 ay 29 gün geçici süre ile istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacaktır.” denildi.

Unvan

Sayı

Görev Yeri

Başvuru Şartı

Mekanik Tesis Operatörü ve Yardımcısı

9

Akbel Genel Müdürlük

En az meslek liselerinin makine, elektrik veya elektronik bölümlerinden mezunu olmak.

Pozisyonuna uygun ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir sağlık raporu almaya elverişli olması.

Müracaat tarihi itibariyle 40 yaşını geçmemiş olmak

Pist Güvenlik ve Kayak Devriye Personeli

3

En az lise mezunu olmak.

İlk yardımcı sertifikasının olması.

İleri seviyede kayak biliyor olması.

Müracaat tarihi itibariyle 40 yaşını geçmemiş olmak.

Bilgi İşlem Personeli

2

Üniversitelerin Bilgisayar, yazılım, donanım veya ilgili bölümlerinden mezun olmak.

Bilgisayar, Yazıcı, Barkod Yazıcı gibi cihazların çalışma ve kullanılmasına hakim, teknik arızalarına yerinde müdahale edebilecek olabilmek.

Kamera sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak.

Otomasyon ve muhasebe paket programlarına kolay adapte olabilmek.

En az 2 yıl tecrübeye sahip olmak.

Müracaat tarihi itibariyle 40 yaşını geçmemiş olmak.

TOPLAM 14 Kişi

A- Aranan Şartlar

2018/11608 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırmasına Dayalı Hizmetlerin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esasların 4’üncü maddesindeki şartları taşımak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.

B- Müracaat Tarihi ve Şekli

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 04 – 07 Kasım 2022 tarihleri arasında https://kahramanmaras.bel.tr/basvuru/akbel-as-gecici-personel-alimi-basvuru-formu web adresi üzerinden online başvuru yapmaları gerekmektedir.

C- Sınav ve Değerlendirme

Başvuranlar arasından toplamda 14 kişi 4857 Sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde Akbel A.Ş de 5 ay 29 gün süreyle istihdam edilecektir.

BAŞVURU BİLGİLERİ

Kurum

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi - AKBEL AŞ.

Başvuru Adresi

İstasyon Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No.19/1 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş

Elektronik Posta Adresi

[email protected]

Başvuru İletişim ve Koordinasyon

(+90 344) 228 46 00

Başvuru Tarih Aralığı

04.11.2022 / 07.11.2022

Başvuru Şekli

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi https://kahramanmaras.bel.tr/basvuru/akbel-as-gecici-personel-alimi-basvuru-formu web adresi üzerinden online başvuru yapmaları gerekmektedir.