Kahramanmaraş’ta büyükşehir belediyesi 14 personel alacak!

Duyuruda son başvuru tarihinin 4-7 Kasım 2022 olduğu belirtildi.
Açıklanan ilana göre, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi birimlerinde çalıştırılmak üzere AKBEL A.Ş. tarafından aşağıdaki şartları taşıyanlar arasından 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre 5 ay 29 gün geçici süre ile istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacaktır.” denildi.
Unvan
Sayı
Görev Yeri
Başvuru Şartı
Mekanik Tesis Operatörü ve Yardımcısı
9
Akbel Genel Müdürlük
En az meslek liselerinin makine, elektrik veya elektronik bölümlerinden mezunu olmak.
Pozisyonuna uygun ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir sağlık raporu almaya elverişli olması.
Müracaat tarihi itibariyle 40 yaşını geçmemiş olmak
Pist Güvenlik ve Kayak Devriye Personeli
3
En az lise mezunu olmak.
İlk yardımcı sertifikasının olması.
İleri seviyede kayak biliyor olması.
Müracaat tarihi itibariyle 40 yaşını geçmemiş olmak.
Bilgi İşlem Personeli
2
Üniversitelerin Bilgisayar, yazılım, donanım veya ilgili bölümlerinden mezun olmak.
Bilgisayar, Yazıcı, Barkod Yazıcı gibi cihazların çalışma ve kullanılmasına hakim, teknik arızalarına yerinde müdahale edebilecek olabilmek.
Kamera sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak.
Otomasyon ve muhasebe paket programlarına kolay adapte olabilmek.
En az 2 yıl tecrübeye sahip olmak.
Müracaat tarihi itibariyle 40 yaşını geçmemiş olmak.
TOPLAM 14 Kişi
A- Aranan Şartlar
2018/11608 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırmasına Dayalı Hizmetlerin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esasların 4’üncü maddesindeki şartları taşımak.
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
B- Müracaat Tarihi ve Şekli
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 04 – 07 Kasım 2022 tarihleri arasında https://kahramanmaras.bel.tr/basvuru/akbel-as-gecici-personel-alimi-basvuru-formu web adresi üzerinden online başvuru yapmaları gerekmektedir.
C- Sınav ve Değerlendirme
Başvuranlar arasından toplamda 14 kişi 4857 Sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde Akbel A.Ş de 5 ay 29 gün süreyle istihdam edilecektir.
BAŞVURU BİLGİLERİ
Kurum
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi - AKBEL AŞ.
Başvuru Adresi
İstasyon Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No.19/1 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş
Elektronik Posta Adresi
Başvuru İletişim ve Koordinasyon
(+90 344) 228 46 00
Başvuru Tarih Aralığı
04.11.2022 / 07.11.2022
Başvuru Şekli
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi https://kahramanmaras.bel.tr/basvuru/akbel-as-gecici-personel-alimi-basvuru-formu web adresi üzerinden online başvuru yapmaları gerekmektedir.