Kahramanmaraş’ta Kurtuluş’un 104. Yılında çeşitli etkinlikler düzenlenecek

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla şehirde “Nice Zorluğu Aşarak” temalı bir dizi etkinlik ve anma programı düzenlenecek. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve paydaş kurumlar iş birliğiyle 9 – 12 Şubat tarihleri arasında; resim sergisinden söyleşiye, konferanstan fener alayına, mehteran konserinden şiir dinletisine, tiyatrodan kısa film gösterime onlarca etkinlik vatandaşlarla buluşturulacak.

9 Şubat Cuma

Kurtuluş Haftası etkinlikleri; 9 Şubat Cuma günü merkezde Abdülhamit Han Camii, ilçelerde ise Müftülüğün belirleyeceği camilerde milli mücadele kahramanları için yapılacak hatim ve dua ile başlayacak. Saat 14.00’da ise Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde “12 Şubat ve Kurtuluş” temalı resim çalıştayı başlayacak. 9 Şubat Cuma günü etkinlikleri, saat 20.00’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde Prof. Dr. Tufan Gündüz ve Prof. Dr. Orhan Doğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek “Maraş Milli Mücadelesi ve Şehrimize ‘Kahramanlık’ Ünvanı Verilişinin 51. Yılı” konulu söyleşiyle noktalanacak.

10 Şubat Cumartesi

Kurtuluş Haftası etkinlikleri, 10 Şubat Cumartesi günü saat 14.00’da PiazzaAVM’de “Kurtuluşumuzun Kahramanları” ve “Arşiv Belgelerine Göre Maraş Milli Mücadelesi” konulu sergilerin açılışıyla devam edecek. Aynı gün 19.30’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenecek konferansta Gazeteci – Yazar Yusuf Kaplan, Kahramanmaraşlılara seslenecek.

11 Şubat Pazar

11 Şubat Pazar günü de çeşitli etkinlikler vatandaşlarla buluşacak. Gün, şehir protokolünün katılımıyla Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirilecek çelenk sunma töreniyle başlayacak. Etkinlikler; Uzunoluk Caddesi’nde Sütçü İmam Olayı’nın canlandırılması, Sütçü İmam Türbesi ve şehitlik ziyaretiyle devam edecek. Saat 19.30’da ise Alparslan Türkeş Bulvarı’nda fener alayı düzenlenecek. Pazar günü etkinlikler, saat 20.00’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek resim ve fotoğraf sergisinin açılışı ve Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Konseriyle noktalanacak.

12 Şubat Pazartesi Kurtuluş Günü

Kurtuluş Haftası programı, 12 Şubat Pazartesi günü Trabzon Caddesi’nde düzenlenecek bir dizi etkinlikle tamamlanacak. Saat 10.00’da başlayacak programda ilk olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör tarafındanTürk Bayrağı’na şehrin sembolü olan İstiklal Madalyası takılıp göndere çekilecek. Devamında; Kur’an-ı Kerim Tilaveti, kısa film gösterimi, şiir dinletisi, protokol konuşmaları, davul gösterisi, “Kurtuluş Destanı” adlı tiyatro gösterisi, Jandarma Komando Birliği gösterileri ve geçit töreni gerçekleştirilecek.